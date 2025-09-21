ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.36
usd:
332.34
bux:
100099.05
2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A Magyar Honvédség KF41 Lynx (Hiúz) lövészpáncélosai
Nyitókép: Facebook / honvedelem.hu

Rengeteg katona jelenik meg vasárnap a Balatonnál

Infostart

Vasárnap kezdődik az a nemzetközi hadgyakorlat, ami miatt nagy lesz a magyar és külföldi katonai forgalom a következő hetekben a Balaton környékén.

„A Magyar Honvédség különleges műveleti képességfejlesztése részeként nemzetközi különleges műveleti gyakorlatot tartunk, amely során szeptember 21. és október 11. között a Hévíz–Balaton Airport területén és környékén megnövekedett katonai gépjármű és légijármű forgalomra, valamint nagyobb hanghatásra kell számítani” – jelentette be Simon Péter ezredes, az MH Különleges Műveleti Parancsnokság parancsnoka az economx.hu szerint.

A Black Swan gyakorlatsorozat a régió különleges műveleti erőinek éves, magyar szervezésű kiképzési eseménye, öt nemzet – Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Szlovákia és Magyarország – vesz részt rajta, felkészülve a biztonsági fenyegetésekre, és az aszimmetrikus és hibrid hadviselés lehetséges formáira.

Nemcsak a szárazföldi osztag vizsgázik a NATO előtt, hanem a komponensparancsnokság és a légi műveleti osztag képességei is megmérettetnek NATO-standardek alapján.

Az idei gyakorlatot a NATO Különleges Műveleti Parancsnokság támogatja, a légi műveleti képesség tekintetében Lengyelország, Szlovákia és Bulgária erőit is integrálják.

Kezdőlap    Belföld    Rengeteg katona jelenik meg vasárnap a Balatonnál

honvédség

hadgyakorlat

sármellék

black swan

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: október 23-án egy új Békemeneten találkozunk!

Orbán Viktor: október 23-án egy új Békemeneten találkozunk!

Kocsis Máté és Lázár János után a miniszterelnök is színpadra lépett a digitális polgári körök első országos találkozóján a Papp László Budapest Sportarénában. „Egyre többen vagyunk, sokan el akartak jönni, de már nem fértek el. Ezért legközelebb találkozzunk a szabad ég alatt! A következő találkozásunk lehetne egy új Békemenet, mondjuk október 23-án” – kezdte a beszédét Orbán Viktor kormányfő, aki elmondta: összesen csaknem 120 ezren vannak a digitális polgári körökben és a Harcosok Klubjában, és a következő időszakban megduplázzák a számukat „a digitális honfoglalás” jegyében.
 

Magyar Péter rálicitált Orbán Viktor beszédére

VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eddig tartott a centrum-periféria megosztottság? Évtizedes átrendeződés zajlik Európában

Eddig tartott a centrum-periféria megosztottság? Évtizedes átrendeződés zajlik Európában

A koronavírus-járvány után jelentős átrendeződés kezdődött Európa kötvénypiacain: a korábban túlköltekező mediterrán (és közép-európai) államok képesek voltak jelentősen csökkenteni államadósságukat és javítani kockázati besorolásukat, miközben az Európai Unió vezető gazdasági hatalmaiban lazulni kezdett a költségvetési politika és drágulni a finanszírozás. A befektetői hangulat változása jól látszik a kötvényhozamokban és a hitelminősítésekben is, a folyamat pedig hosszabb távon pedig akár a kontinens hagyományos centrum-periféria berendezkedését is átalakíthatja. A változásokból Magyarország egyelőre kimaradt, a gyenge növekedés és jelentős hiány miatt hazánk kötvényhozamai magasak, miközben az adósbesorolásunk alapján a bóvli kategóriába kerülés sem kizárható kockázat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így zsebelnek be 10 ezer forintot az élelmes magyarok egy véradásért: mutatjuk, hol elérhető

Így zsebelnek be 10 ezer forintot az élelmes magyarok egy véradásért: mutatjuk, hol elérhető

2025 első félévében közel 60 000 új tag csatlakozott valamely egészségpénztárhoz

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer set to announce UK recognition of Palestinian state on Sunday

Starmer set to announce UK recognition of Palestinian state on Sunday

A host of countries, including France and Canada, are expected to do the same when world leaders gather at the UN General Assembly next week.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 21. 07:15
Egy medve kaparhatta a ház ajtaját Miskolcon
2025. szeptember 21. 06:30
Iránymutató választás jön ma Budapesten, érdemes figyelni az eredményre
×
×
×
×