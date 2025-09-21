Rengeteg katona jelenik meg vasárnap a Balatonnál

„A Magyar Honvédség különleges műveleti képességfejlesztése részeként nemzetközi különleges műveleti gyakorlatot tartunk, amely során szeptember 21. és október 11. között a Hévíz–Balaton Airport területén és környékén megnövekedett katonai gépjármű és légijármű forgalomra, valamint nagyobb hanghatásra kell számítani” – jelentette be Simon Péter ezredes, az MH Különleges Műveleti Parancsnokság parancsnoka az economx.hu szerint.

A Black Swan gyakorlatsorozat a régió különleges műveleti erőinek éves, magyar szervezésű kiképzési eseménye, öt nemzet – Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Szlovákia és Magyarország – vesz részt rajta, felkészülve a biztonsági fenyegetésekre, és az aszimmetrikus és hibrid hadviselés lehetséges formáira.

Nemcsak a szárazföldi osztag vizsgázik a NATO előtt, hanem a komponensparancsnokság és a légi műveleti osztag képességei is megmérettetnek NATO-standardek alapján.

Az idei gyakorlatot a NATO Különleges Műveleti Parancsnokság támogatja, a légi műveleti képesség tekintetében Lengyelország, Szlovákia és Bulgária erőit is integrálják.