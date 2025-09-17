ARÉNA
2025. szeptember 17. szerda
fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO
Nyitókép: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO

Megtalálták a pilisi túrázót, egy 87 éves férfit

Infostart

Élve találtak a mentőcsapatok egy 87 éves idős férfit, aki eltévedt a Visegrádi-hegységben. A rendőrség a késő esti órákban kérte a kutatócsoportok segítségét az egész napos túra során eltűnt férfi felkutatásához.

Az elsődleges információk szerint a férfi elesett, a telefonja lemerült, és önerőből nem tudott tovább haladni. A rendőrség a cellainformációk alapján szűkítette le a kutatási területet.

A keresésben a rendőrök mellett gyalogos és terepjárós mentőcsapatok is részt vettek, akik szisztematikusan átfésülték a Dobogókő és Pilisszentkereszt környéki erdős területeket.

A férfit a hajnali órákban, reggel 6 óra előtt találták meg, a földön fekve egy jelzett úton.

Az idős túrázót a helyszínre érkező mentőknek átadták, majd kórházba szállították.

