Megtalálták a pilisi túrázót, egy 87 éves férfit

Az elsődleges információk szerint a férfi elesett, a telefonja lemerült, és önerőből nem tudott tovább haladni. A rendőrség a cellainformációk alapján szűkítette le a kutatási területet.

A keresésben a rendőrök mellett gyalogos és terepjárós mentőcsapatok is részt vettek, akik szisztematikusan átfésülték a Dobogókő és Pilisszentkereszt környéki erdős területeket.

A férfit a hajnali órákban, reggel 6 óra előtt találták meg, a földön fekve egy jelzett úton.

Az idős túrázót a helyszínre érkező mentőknek átadták, majd kórházba szállították.