2025. szeptember 17. szerda
Nyitókép: forrás: Pilisi Parkerdő

Egyre több a rejtély a Pilisben nyoma veszett fiatal túrázó körül

Infostart

Több mint egy hete eltűnt a 27 éves Kaszás Nikolett, aki a Pilisben túrázott. Bár a hatóságok és az önkéntesek a terület nagy részét átkutatták, a nőnek továbbra sincs nyoma. A rendőrség eltűntként kezeli őt, bűncselekményre utaló nyomokat egyelőre nem találtak, illetve nem beszél erről a rendőrség.

Több mint egy hete eltűnt a 27 éves Kaszás Nikolett, aki a Pilisben túrázott. Bár a hatóságok és az önkéntesek a terület nagy részét átkutatták, a nőnek továbbra sincs nyoma. A rendőrség eltűntként kezeli Kaszás Nikolettet, bűncselekményre utaló nyomokról egyelőre nem tudni.

A monori nő utoljára szeptember 7-én este adott magáról életjelet, amikor a Pilisszentlászló melletti Spartacus-ösvényről azt írta a szeretteinek, hogy sikeresen befejezte a túrát, és indul haza. Azonban sem a budapesti albérletébe, sem máshova nem érkezett meg.

A rejtélyt tovább mélyíti

egy későbbi üzenet, amelyet nem a mobiljáról, hanem egy számítógépről küldött a barátjának.

A blikk.hu szakértőket is megkérdezett az esetről.

Molnár Gábor adatbiztonsági szakértő: "A rendőrség bizonyára már tudja, az az utolsó üzenet honnan jött, és hogy azt az eltűnt nő adhatta le, esetleg más üzent az ő nevében. Nem kizárt, hogy az eljárás, a sikeres keresés érdeke kívánja meg, hogy ez az információ egyelőre ne kapjon nyilvánosságot."

Balázs László, a HUNGO vezetője: A kutató-mentő szervezet hiába kutatta át a Pilis veszélyesnek tartott területeit, nem találták nyomát a nőnek. "Drónokkal is vizsgáltuk a területet... de sajnos, semmi nyoma nincs Nikinek."

Horváth Zsolt nyugalmazott nyomozó: "Azt sem lehet kizárni, hogy más küldte a lány nevében... Érthetetlen, hogy azt a bizonyos utolsó üzenetet miért nem telefonról küldte el, hiszen a mobilja még akkor is működött." A szakember szerint, ha a nőt valóban túrázás közben érte volna baleset, a kutatók 99 százalékos valószínűséggel már megtalálták volna.

A rendőrség továbbra is tanúkat hallgat ki, elemzi a hívásforgalmi adatokat.

