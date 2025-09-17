ARÉNA
2025. szeptember 17. szerda
Nyitókép: Pixabay

Dráma Pécsen: szolgálati fegyverével oltotta ki az életét egy kétgyermekes anya a NAV épületében

Infostart

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint az eset körülményeinek a vizsgálata folyamatban van.

A bama.hu információja szerint az intézmény egyik női dolgozója a szolgálati fegyverével, önkezével vetett véget az életének a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyik pécsi épületében.

A portál beszámolója szerint az asszony egy 10 éves és egy 14 éves kislányt hagyott maga után. A lövés pillanatában a nő egyedül tartózkodott az irodában, a tragédia teljesen váratlanul történt.

Az eset körülményeinek a vizsgálata folyamatban van. A NAV mindenben támogatja az érintett családot. A hivatal a hozzátartozókra tekintettel és kegyeleti okokból ezen túl, további információval nem szolgálhat – válaszolta a hírportál megkeresésére a NAV.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

