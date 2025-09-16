ARÉNA
2025. szeptember 16. kedd
Nyitókép: dchadwick/Getty Images

Hiába vezérelte a legjobb szándék, akkor is 50 ezer forintra büntették

Infostart

Pórul járt egy sofőr Budapesten, mert el akart engedni egy szirénázó mentőautót: abban, a pillanatban, hogy gyorsítva kisorolt a külső sávba, a traffipax le is fotózta, a hatóság pedig nem fogadta el a magyarázatát.

Augusztus 24-én, a budapesti Nagykőrösi úton egy sofőr figyelmes lett rá, hogy megjelent mögötte egy esetkocsi, de mivel abban a helyzetben nem tudott azonnal kimenni a külső sávba, ezért rátaposott a gázra, hogy a megkülönböztető jelzést használó jármű a vészhelyzetben fékezés nélkül haladhasson tovább – számol be róla a blikk.hu.

Csakhogy a traffipax abban a pillanatban bemérte, ugyanis a megengedett 50 km/h-s sebesség helyett 71-re gyorsított, és így kapott is egy 50 ezer forintos büntetést.

Ezt követően a sofőr méltányossági kérelmet adott be, hogy engedjék el a büntetést, ám a hatóságtól a következő választ kapta:

„Az ügyfél által előadottakkal összefüggésben szükséges megjegyezni, hogy az objektív felelősségre tekintettel a hatóság a közigazgatási bírság kiszabása során a szabályszegéssel kapcsolatban nem vizsgálja a felróhatóságot, illetve azt sem, hogy a szabályszegés elkövetéséhez milyen egyéb körülmények vezettek. A fentieken túl a szabályszegés tényének megállapítása esetén a hatóságnak méltányosság gyakorlására, továbbá az ügyfél által előadott egyedi körülmény vizsgálatára sincs jogszabályi lehetősége.”

A lap az ügyben megkereste a rendőrséget is, hogy mégis hová fordulhat, mit tehet ilyenkor az ember, választ azonban a cikk megjelenéséig nem kapott.

