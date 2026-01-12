Kína átveszi idén a vezetést a világ autópiacán

A látványos számok mögött azonban ellentmondásos kép rajzolódik ki. A piacvezető BYD például összességében több mint 7 százalékos növekedést ért el, 4,6 millió eladott autóval. Ezzel ugyanakkor jócskán elmaradt az év elején kitűzött, 5,5 milliós céltól. A bővülést egyre inkább az export húzza – írja a Portfolio a Les Echos cikke alapján.

A külföldi értékesítések meghaladták az egymillió darabot, egyes piacokon – például Franciaországban – több mint megduplázódtak. Ezzel szemben a hazai eladások mintegy 10 százalékkal eshetnek vissza. Piaci elemzők szerint Peking nem engedi, hogy a BYD túlságosan dominánssá váljon a belföldi piacon, és 20 százalék fölé nőjön a részesedése. A vállalat számára ezért az export marad a fő növekedési irány.

A fiatalabb szereplők eközben látványosan törnek előre. A Leapmotor globális eladásai megduplázódtak, és közel 600 ezer darabot értek el, bőven túlszárnyalva az 500 ezres célkitűzést. A Stellantisszal együttműködő, a közelmúltban az állami FAW-t is bevonó cég így az egyik legdinamikusabban növekvő új szereplővé vált.

Hasonlóan erős évet zárt az Xpeng is. A vállalat 429 ezer eladott autóval 126 százalékos növekedést ért el. A piacra viszonylag frissen belépő Xiaomi szintén gyorsan kapaszkodik felfelé: a 350 ezres darabszámot a tervezettnél egy hónappal korábban lépte át, és hamarosan a 400 ezres szintet is elérheti.

A magánkézben lévő, már bejáratott gyártók közül a Geely emelkedik ki. Több mint 3 millió eladott autóval a BYD legkomolyabb kihívójává vált. Jelentős nemzetközi jelenléttel rendelkezik – a Volvo Cars felvásárlása és a Renault-val kötött stratégiai partnerség révén –, ugyanakkor bevételeinek több mint 85 százaléka továbbra is a kínai piacról származik. Szoros kormányzati kapcsolatai miatt a cég a hazai piacot érintő árkorlátozásokkal szemben is kedvezőbb helyzetben lehet.

Peking néhány hónapja közvetlenül is beavatkozott a gyakorlatilag az összeomlás szélén álló autópiac stabilizálására.

Két év kíméletlen árháborúja után számos kisebb kínai szereplő már eltűnt a piacról, és a nyugati márkák sem tudták kivonni magukat a nyomás alól.

A Porsche, a BMW és a Mercedes egyszerre szenvednek a kínai modellek gyorsan javuló minősége és saját versenyképességük romlása miatt. A helyzetet tovább rontja, hogy az árháború egyik fő kiváltója éppen a BYD volt, amely agresszív árcsökkentésekkel reagált a belföldi kereslet lassulására. A versenytársak követték a stratégiát, túlkínálat alakult ki, az árak zuhanni kezdtek. A vásárlók eközben kivárnak, bízva az újabb árcsökkentésben.

Hűtlenek a kínai vásárlók

A kínai piacot emellett a fogyasztók rendkívüli mobilitása is bizonytalanná teszi. A néhány éve még éllovas márkák közül több ma már háttérbe szorult, mivel a vásárlók alig hűségesek egy-egy márkához. Az új modellek fejlesztési ciklusa rövid, sokan akár kétévente cserélnek autót, ami folyamatos túlkínálathoz vezet.

Míg az öt legnagyobb európai gyártó 2024-ben összesen 16 új modellt dobott piacra, kínai versenytársaik csak a hazai piacon 119-et. Ha egy modell nem hozza a várt számokat, a gyártók gyorsan leállítják a termelését, és új típussal próbálkoznak. A piaci trendek extrém módon felgyorsultak.

Ebben a közegben a következő évek döntő jelentőségűek lesznek a kínai márkák számára. Piaci szakértők szerint elkerülhetetlen a konszolidáció: több szereplő eltűnhet vagy beolvad másokba. A BYD várhatóan nehéz időszakkal nézhet szembe, de integrált üzleti modellje – amely a teljes ellátási lánc nagy részét, így az akkumulátorgyártást is házon belül tartja – komoly védőhálót jelent számára.

Számos kisebb vagy kevésbé tőkeerős gyártó azonban jóval sérülékenyebb helyzetben van.

A kínai szereplők mozgásterét ráadásul a külpiacokon terjedő védőintézkedések is szűkítik. Az exportkorlátozások, a vámemelések és a szubvencióellenes vizsgálatok már most érezhetően nehezítik az európai és más fejlett piacokra irányuló terjeszkedést. Ha az Európai Unió a jövőben valóban kötelezővé tesz egy minimumszintű helyi hozzáadott értéket az eladott járművekben, az alapjaiban alakíthatja át a kínai márkák európai stratégiáját, és tovább növelheti a verseny tétjét a globális autópiacon.