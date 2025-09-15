Klímaadaptációs fórum jött létre a hazai erdők védelme érdekében

Megalakult az Erdészeti Klímaadaptációs Fórum, melynek az lesz a legfőbb feladata, hogy az ágazati szereplők részvételével megfelelő szakmai alapot teremtsen a hazai erdők túlélésének biztosítására. Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán elérhető videójában közölte: jelenleg az ország területének 25,4 százalékát, összesen 2,3 millió hektárt borítanak fák és cserjék. Ebből több mint kétmillió hektáron folyik tervszerű erdőgazdálkodás.

Magyarországon az erdőművelési ágú területeken legalább másfél milliárd, másfél méternél magasabb fa él. A hazai erdőkben további több százmillió, természetes úton született facsemete növekszik, amelyek majd a jövő erdőit fogják biztosítani számunkra. A tárcavezető emlékeztetett, hogy az Agrárminisztérium 2019-ben indította el országfásítási programját, melynek keretében

a 2024-es év végéig 197 millió fát ültettek el.

A projekt része a rendszerváltozás óta kezdeményezett legnagyobb belterületi fásítás, a településfásítási program: a tervek szerint 2026-ig 77 ezer nagy méretű sorfát ültetnek el a 10 ezer fő alatti településeken. Nagy István közölte: céljuk, hogy ez a szám minél hamarabb elérje a százezret.

A miniszter hozzátette: a kormány a Klíma és Természetvédelmi Akciótervben foglaltak szerint azt vállalta, hogy legalább tíz fát ültet el minden megszületendő gyermek után. Ez az úgynevezett Újszülöttek erdeje program. A kivitelező állami erdészeti társaságok 2019 és 2024 között 4,3 millió fát ültettek el, ezzel 624 hektárnyi új erdőt hoztak létre.

Az Erdészeti Klímaadaptációs Fórum cselekvési tervet készít elő, amely a jövő nemzedékek érdekében, hosszú távon is gondoskodik az erdők klímaváltozáshoz való alkalmazkodásáról és az erdők fennmaradásáról.

Nagy István úgy fogalmazott, „a kormány elkötelezett az erdők megóvásában, leginkább azért, mert az erdők az ország zöld vagyonának legfontosabb elemét képezik”. Azt gondolja, ez a zöld vagyon olyan kiemelt közcélokat szolgál, mint a klímavédelem, a szénmegkötés és a biodiverzitás növelése.

Jelentős állami támogatást kapnak a gazdák erdőtelepítésre Az agrárminiszter a Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei Erdészetének pomázi erdőrészleténél, az Újszülöttek erdejében tartott tájékoztatóján közölte: a kormány célja, hogy a jelenlegi 25,4 százalékról 27 százalékra emelje az ország fával borított területének arányát, amihez hozzáigazította támogatáspolitikáját. A Vidékfejlesztési Programban 2014 és 2023 között 67 milliárd forintot költött a kormány új erdőtelepítésre, a most érvényes Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervben pedig, a rövidebb időszak alatt is, mintegy 64 milliárd forintot fordít 2027-ig erre a kormány. A miniszter szerint az erdőtelepítések az országfásítási program meghirdetésével vettek új lendületet, és azóta csaknem 32 ezer hektár új erdőt telepítettek a gazdák, akik további tízezer hektárra már támogatói döntéssel rendelkeznek. „Idén a Közös Agrárpolitika erdőtelepítési pályázatainak tavaszi és nyári beadási időszakában további 3412 hektárra nyújtottak be pályázatot magyar gazdák, amelyekkel kapcsolatban a döntések a napokban várhatók” – tájékoztatott Nagy István. A tárcavezető beszélt arról is, hogy az erdőborítás folyamatosságát fenntartó módon kezelt erdők területe 2010 óta megduplázódott, mára elérte a 200 ezer hektárt, ami az országos erdőterület tíz százaléka. (MTI)

Az agrárminiszter közölte: a közösségi célok megvalósításában az állami szerepvállalás különösen fontos. Mindezek mellett szerinte az erdők szénelnyelő és -megkötőképességére is szükség van a kitűzött klímasemlegességi célok megvalósulását szem előtt tartva.

„A világ erdei sérülékenyek, az erdők állapotának romlása általános jelenség. A most alakult klímaadaptációs központ segít megteremteni azokat a jogi lehetőségeket, amelyek hosszú távon is szolgálják az erdei ökoszisztéma megtartását és fenntartását” – fogalmazott Nagy István.