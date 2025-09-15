ARÉNA
2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
Nagy IstvĂĄn, ZambĂł PĂŠter, ĂşjszĂźlĂśttek erdeje, PomĂĄz Pilisi parkerdĹ, erdĹ, fa
Nyitókép: Nagy István agrárminiszter hivatalos Facebook-oldala

Klímaadaptációs fórum jött létre a hazai erdők védelme érdekében

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
Cselekvési tervet készítenek elő, hogy hosszú távon is gondoskodni tudjanak az erdők klímaváltozáshoz való alkalmazkodásáról és az erdők fennmaradásáról. Nagy István agrárminiszter közölte: az erdők az ország zöld vagyonának legfontosabb elemét képezik, és ez a zöld vagyon olyan kiemelt közcélokat szolgál, mint a klímavédelem, a szénmegkötés vagy a biodiverzitás növelése.

Megalakult az Erdészeti Klímaadaptációs Fórum, melynek az lesz a legfőbb feladata, hogy az ágazati szereplők részvételével megfelelő szakmai alapot teremtsen a hazai erdők túlélésének biztosítására. Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán elérhető videójában közölte: jelenleg az ország területének 25,4 százalékát, összesen 2,3 millió hektárt borítanak fák és cserjék. Ebből több mint kétmillió hektáron folyik tervszerű erdőgazdálkodás.

Magyarországon az erdőművelési ágú területeken legalább másfél milliárd, másfél méternél magasabb fa él. A hazai erdőkben további több százmillió, természetes úton született facsemete növekszik, amelyek majd a jövő erdőit fogják biztosítani számunkra. A tárcavezető emlékeztetett, hogy az Agrárminisztérium 2019-ben indította el országfásítási programját, melynek keretében

a 2024-es év végéig 197 millió fát ültettek el.

A projekt része a rendszerváltozás óta kezdeményezett legnagyobb belterületi fásítás, a településfásítási program: a tervek szerint 2026-ig 77 ezer nagy méretű sorfát ültetnek el a 10 ezer fő alatti településeken. Nagy István közölte: céljuk, hogy ez a szám minél hamarabb elérje a százezret.

A miniszter hozzátette: a kormány a Klíma és Természetvédelmi Akciótervben foglaltak szerint azt vállalta, hogy legalább tíz fát ültet el minden megszületendő gyermek után. Ez az úgynevezett Újszülöttek erdeje program. A kivitelező állami erdészeti társaságok 2019 és 2024 között 4,3 millió fát ültettek el, ezzel 624 hektárnyi új erdőt hoztak létre.

Az Erdészeti Klímaadaptációs Fórum cselekvési tervet készít elő, amely a jövő nemzedékek érdekében, hosszú távon is gondoskodik az erdők klímaváltozáshoz való alkalmazkodásáról és az erdők fennmaradásáról.

Nagy István úgy fogalmazott, „a kormány elkötelezett az erdők megóvásában, leginkább azért, mert az erdők az ország zöld vagyonának legfontosabb elemét képezik”. Azt gondolja, ez a zöld vagyon olyan kiemelt közcélokat szolgál, mint a klímavédelem, a szénmegkötés és a biodiverzitás növelése.

Az agrárminiszter közölte: a közösségi célok megvalósításában az állami szerepvállalás különösen fontos. Mindezek mellett szerinte az erdők szénelnyelő és -megkötőképességére is szükség van a kitűzött klímasemlegességi célok megvalósulását szem előtt tartva.

„A világ erdei sérülékenyek, az erdők állapotának romlása általános jelenség. A most alakult klímaadaptációs központ segít megteremteni azokat a jogi lehetőségeket, amelyek hosszú távon is szolgálják az erdei ökoszisztéma megtartását és fenntartását” – fogalmazott Nagy István.

