2025. szeptember 12. péntek Mária
Mohácsi csata tömegsír
Nyitókép: forrás: u-szeged.hu

Nagy változások lesznek a mohácsi emlékhelyen a csata 500. évfordulójára

Infostart / MTI

Felújítják a csatatéri emlékkápolnát, már átadták a területet, és kezdődik a munka.

Megkezdődik a mohácsi csatatéri emlékkápolna felújítása az ütközet 500. évfordulójához kapcsolódóan életre hívott, a térségben kormányzati támogatással megvalósuló fejlesztéseket és eseményeket magában foglaló Mohács 500 program részeként.

A programot irányító Mohács 500 Nonprofit Kft. közleménye szerint a munkaterületet már átadták, az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával megvalósuló beruházás célja, hogy „méltó emlékhelyet biztosítson a mohácsi csata hőseinek, és megőrizze a város kiemelkedő kulturális örökségét”.

Teljes körű külső és belső restaurálás történik, felújítják az emlékkápolnát és a kálváriát, korszerűsítik a közterületeket, a Bég-patak mellett járdát építenek, valamint modern közvilágítást és térfigyelő rendszert telepítenek.

A felújítás része a kápolnában található két Dorffmaister-festmény restaurálása is. A megközelíthetőséget közel 70 új parkolóhely és egy buszparkoló, valamint elektromosautó-töltők segítik majd – sorolták a közleményben.

Az emlékkápolna a mohácsi csata egyik legfontosabb jelképe, a munkálatokkal pedig méltó környezetet teremtenek az emlékezéshez a csata 500. évfordulójára, 2026 augusztusára. A felújítás nemcsak a kápolna és a kálvária megújítását jelenti, hanem a környező közterületek teljes átalakítását is. A kivitelezőknek 2026. június 30-ig kell végezniük a teljes egészében kormányzati támogatással megvalósuló munkálatokkal a szerződés szerint – olvasható a közleményben.

A Mohács 500 projekt során a közelgő évforduló alkalmával nagyszabású megemlékezések és események várhatók.

