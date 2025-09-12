ARÉNA
fotó: AI
Nyitókép: mesterséges intelligencia

Kisiklott egy Vácról indult vonat

Infostart / MTI

A baleset oka egyelőre tisztázatlan. A helyszínelés és műszaki mentés miatt módosul az S750-es vonatok közlekedése, a Vác-Balassagyarmat vonalon utazóknak hosszabb eljutási idővel kell számolniuk.

Kisiklott egy Vácról péntek reggel Balassagyarmatra indult vonat több kocsija Magyarkút megállóhelynél, a balesetben az elsődleges információk szerint egy utas könnyebb sérülést szenvedett - közölte a Mávinform a Facebook-oldalán.

A baleset oka egyelőre tisztázatlan. Azt írták, hogy a helyszínelés és műszaki mentés miatt módosul az S750-es vonatok közlekedése, a Vác-Balassagyarmat vonalon utazóknak hosszabb eljutási idővel kell számolniuk. Az érintett vonatok csak Szokolya és Diósjenő, valamint Balassagyarmat között járnak.

Felhívták a figyelmet arra, hogy pótlóbuszok közlekednek Vác és Berkenye között Kisvác érintésével, a pótlóbuszok - a közút kialakítása miatt - nem érintik Fenyveshegyet, Magyarkút-Verőcét, Magyarkutat és Szokolyát. Szokolya és Kismaros, illetve Vác között a 350-es, 351-es, 352-es Volán-járatokkal lehet utazni, amelyeken elfogadják a vasúti jegyeket is - írták.

