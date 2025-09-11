ARÉNA
2025. szeptember 11. csütörtök
A Paks II. atomerőmű építési területe a helyszínen tartott sajtóbejárás napján, 2023. szeptember 22-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Paks II: a kormány szerint nincs jogi akadálya az építkezésnek az Európai Bíróság döntése után sem

Infostart

Egyes értékelések szerint fordulat következett be a Paks 2 atomerőmű-beruházás sorsa körül az Európai Unió Bíróságának csütörtöki ítéletével, amellyel megsemmisítette az unió korábbi jóváhagyását a beruházásra. A Kormányinfón Bóka János miniszter azt mondta, nincs veszélyben a beruházás jövője, megkezdődhet az építkezés, amit később Szijjártó Péter külügyminiszter is megerősített.

Az Európai Unió Bírósága szeptember 11-én hozott ítéletével megsemmisítette az Európai Bizottság 2017-es döntését, amely engedélyezte a magyar kormány számára, hogy állami támogatást nyújtson a Paks II atomerőmű két új blokkjának megépítéséhez. A luxembourgi ítélet Ausztria fellebbezése nyomán született, és komoly fordulatot jelent a több éve vitatott projekt európai megítélésében – írta a Portfolio.

Egyszer már jóváhagyták, most megsemmisítették a jóváhagyást

A portál összegzése szerint az Európai Bizottság 2017. március 6-án hagyta jóvá a magyar állam által tervezett, mintegy 12,5 milliárd eurós finanszírozási csomagot, amelyből a Paks II projekt keretében két új VVER-1200 típusú blokk épülne a jelenleg működő négy blokk leváltására az orosz állam által nyújtott hitellel, a Roszatom kivitelezésében. A kivitelezési szerződést a magyar kormány közbeszerzési eljárás nélkül, közvetlen megbízással ítélte oda az orosz Nizhny Novgorod Engineering (NNE) vállalatnak.

A bizottság akkor végül jóváhagyta a Paks II beruházást. Bár megállapították az állami támogatás tényét, de arra a következtetésre jutottak, hogy az arányos és korlátozott mértékű.

Ausztria 2018-ban pert indított a bizottság döntése ellen, arra hivatkozva, hogy a közvetlen szerződéskötés sérti az uniós közbeszerzési szabályokat, és így a bizottság nem adhatott volna jóváhagyást az állami támogatásra.

A mostani döntés alapján az Európai Unió Bírósága hatályon kívül helyezte az Európai Unió Törvényszékének korábbi ítéletét, és ezzel

megsemmisíti az Európai Bizottság azon határozatát, amelyben jóváhagyta a Magyarország által a paksi atomerőmű telephelyén két új atomreaktor fejlesztéséhez nyújtott állami támogatási döntést.

A bizottságnak ez alapján újra kell nyitni a vizsgálatot és ismételten meg kell vizsgálnia az ügyet, immár nemcsak állami támogatási, hanem közbeszerzési szempontból is.

A kormány szerint folytatódhat a beruházás

A Kormányinfón Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter nyilatkozott a paksi kérdésről. MInt mondta, a bírósági ítélet nem akadályozza a projekt folytatását. Kifejtette, hogy jelenleg az Európai Bizottság feladata, hogy az uniós jognak megfelelő új határozatot hozzon az állami támogatásról, és Magyarország minden előírásnak megfelelve, együttműködve vesz részt ebben a folyamatban. Hozzátette:

amíg az új bizottsági döntés megszületik, addig a munkálatok a korábbi menetrend szerint folytatódhatnak,

mivel az ítélet nem tartalmaz olyan elemet, amely megakadályozná a beruházást.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megszólalt a Kormányinfó után.

„Az Európai Bíróság friss ítélete semmilyen mértékben nem korlátozza vagy lassítja a Paks II beruházást, a testület az Európai Bizottsággal szemben hozott döntést” – jelentette ki. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az osztrák kollégájával, Beate Meinl-Reisingerrel közös sajtóértekezletén a paksi bővítés állami támogatásával kapcsolatos európai bírósági ítélet kapcsán hangsúlyozta: „Mielőtt Magyarország és a magyar energiabiztonság ellendrukkerei pezsgőt bontanának, szeretném azt világosan leszögezni, hogy az Európai Bíróság az Európai Bizottsággal szemben hozott döntést, azaz az Európai Bizottság egy korábbi határozatát semmisítette meg.”

Ezután rámutatott, hogy a kormány a paksi atomerőmű építését továbbra is a magyar energiabiztonság legfőbb jövőbeni pillérének tekinti. „Ez a bírósági döntés semmilyen mértékben nem korlátozza vagy lassítja le a beruházás előrehaladását, sőt ellenkezőleg, az elmúlt időszakban ezt a beruházást felgyorsítottuk” – húzta alá. „És a következő évtized elején az új paksi atomerőműnek mindkét blokkját a hálózatra fogjuk kapcsolni, ezzel egy hatalmas lépést teszünk előre Magyarország energiabiztonságának garantálása terén” – fűzte hozzá Szijjártó Péter.

Indul a betonozás Pakson, de kezdődik az új uniós vizsgálat is

Az építkezés tényleges előrehaladását az európai döntés egyelőre nem érinti, a betonozási munkálatok (amit az atomerőmű projektek megvalósításának kezdő időpontjaként tartanak számon) hamarosan – akár heteken belül – megindulhatnak, amihez már csak a hazai hatósági engedélyek szükségesek, egyébként minden készen áll technikailag a helyszínen.

De eközben a következő hónapokban az Európai Bizottságnak ismételten meg kell vizsgálnia a Paks II. projektet.

KAPCSOLÓDÓ HANG

