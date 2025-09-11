ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Nyolcórányi keresés után meglett az eltűnt kiskunhalasi lány

Infostart

A 13 éves lány kedden tűnt el, a rendőrök és a polgárőrök nagyszabású keresést folytattak utána.

Hatalmas riadalmat keltett egy 13 éves kiskunhalasi lány eltűnése, akit a rendőrség és a polgárőrség közös munkájának köszönhetően sikerült megtalálni – írja a baon.hu. A megyei lap hozzáteszi, az eltűnt lány 8 óra keresést követően épségben előkerült.

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság szeptember 9-én kapta a bejelentést a fiatalkorú eltűnéséről. A hatóságok azonnal körözést adtak ki, majd nagyszabású keresőakció indult.

A műveletben 19 rendőr, 6 polgárőr és egy keresőkutya vett részt, akik a város útjait, valamint a közlekedő járműveket is átvizsgálták.

A buszállomáson és a városból kivezető utakon is ellenőrzések zajlottak, ami ideiglenesen lassította a forgalmat.

A keresésben való összefogást a település alpolgármestere, Kuris István László is méltatta. Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében megköszönte mindazok segítségét, akik részt vettek az akcióban.

Az eset ismét rávilágított arra, mennyire fontos a rendőrség, a polgárőrök és a civilek együttműködése. A gyors és szervezett keresésnek köszönhetően a lány rövid időn belül előkerült, így megelőzve egy lehetséges tragédiát – írják a beszámoló végén.

Nyolcórányi keresés után meglett az eltűnt kiskunhalasi lány

