Elvágta kórházban fekvő apja infúziós csövét egy sarkadi fiú

Azt írták, hogy a fiú, aki a napokban tölti be 14. életévét, "beteg édesapját látva úgy döntött, segít neki": a kórházban tett egyik látogatása alkalmával bicskájával elvágta azt a csövet, amely a centrális vénát egy pumpával összekötve továbbította a gyógyszereket a magatehetetlen férfi szervezetébe.

Az intenzív osztály személyzete észlelte a bajt és sikerült közbeavatkozniuk - tették hozzá.

Az államtitkárság bejegyzése szerint a fiú tette életveszélyes állapotot idézhetett volna elő: az apa elvérezhetett volna, a vénába jutó levegő légbuborékok pedig légembóliát okozhattak volna.

A fiú beismerő vallomást tett, azt mondta, nem tudta kezelni mindig erős apja hirtelen ágyhoz kötöttségét, kiszolgáltatottságát; tettének helytelenségére a kifolyó vér és a berohanó ápolók láttán döbbent rá.

Kiderült az is, hogy előzőleg az apja kórházi ágya melletti gépet próbálta kikapcsolni, a hangos jelzésre azonban ápoló érkezett és helyreállította azt. Ezután nyúlt a fiú a bicskájáért.

A fiút életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével gyanúsítják, szabadlábon védekezhet - közölték.