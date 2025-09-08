Máltai segítség egy kenyai nyomornegyednek

Kenyai Mombasza Bogó Bogó nevű 20 ezer fős nyomornegyedében 200 gyermek él valamilyen fogyatékkal – mondta az InfoRádióban Czirják Eszter.

„A kezdeti lépés egy mikroprojekt volt, aminek keretében a 200-ból 70 gyermek állapotát mértük fel. Az adatok elemzése után pedig személyre szabott terápiát dolgoztunk ki, amit a magyar gyógypedagógus tudás segítségével szeretnénk megvalósítani. Szerencsére időközben az egész komplex programhoz anyagi támogatást sikerült szereznünk. Így aztán nemcsak a gyerekek fejlesztését tudjuk elkezdeni, hanem a közösségen belül egészségügyi önkéntesek képzésére is lehetőség nyílik. Emellett nagyon intenzív közösségfejlesztésre is van lehetőségünk, továbbá arra, hogy a nyomornegyedben működő általános iskolákat akadálymentessé tehetjük, hogy gyerekek közül minél többen tanulhassanak” – részletezte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolatainak megbízott vezetője.

Azt is elmondta, hogy ebben a nyomornegyedben az apák jellemzően elhagyják a családjukat, ha a gyerekük fogyatékkal született, és az anyák egyedül maradnak, ezért segítségre van szükségük. A szervezet gyógypedagógusai már találkoztak a sérült gyerekek gondviselőivel, és megmutatták nekik, hogy milyen mozgásformát alkalmazhatnak, amivel segíthetik a gyerek javulását – tette hozzá Czirják Eszter.

„Összekötjük egymással az anyákat, ami azért nagyon lényeges, hogy láthatják: nincsenek egyedül a problémájukkal. Van segítség, van kiút, és ennek a kulcsa bennük rejlik. A cél, hogy önsegítő körök jöjjenek létre, amik például rotációs rendszerben közös gyerekfelügyeletet szervezhetnek, így az anyáknak lehetősége lesz elmenni dolgozni” – emelte ki a karitatív szervezet munkatársa.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat abban is segít, hogy gyógyászati segédeszközöket és terápiákat intéz a fogyatékkal élő gyerekeknek – mondta az InfoRádióban Czirják Eszter, a szervezet nemzetközi kapcsolatainak megbízott vezetője.