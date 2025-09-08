ARÉNA
2025. szeptember 8. hétfő
Budapest, 2025. szeptember 6. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke a párt politikai évadnyitó rendezvényén a budapesti La Vida Duna Rendezvényházban 2025. szeptember 6-án. MTI/Szigetváry Zsolt
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Berúgja a kampányt a Demokratikus Koalíció is

Infostart / MTI

Többhetes országjárásra indul a Demokratikus Koalíció (DK), hogy bemutassa választási programját, Dobrev Klára elnök 150 vállalását - jelentette be Arató Gergely, az ellenzéki párt parlamenti frakcióvezető-helyettese hétfői online sajtótájékoztatóján.

A politikus hangsúlyozta: a hétvégén Dobrev Klára bemutatta a DK választási programját, megmutatva ezzel, milyen jövőt szán az országnak a párt, hogyan javítanák az emberek helyzetét.

Felidézte: programjukban szerepel az alacsony nyugdíjak 50 százalékos, a 150 és 250 ezer forint közötti ellátások átlagosan 25 százalékos emelése, a családi pótlék 2,5-szeresére, egyedülállók esetében 3,5-szeresére növelése, az európai minimálbér bevezetése, a "rabszolgatörvény" eltörlése, továbbá egy népszavazáson elfogadandó alkotmány bevezetése.

Céljaik között említette "a Magyar Köztársaság helyreállítását", az egyházak "kiváltságainak" eltörlését, valamint azt, hogy "ne szavazhassanak azok, akik sohasem éltek Magyarországon".

"Az a dolgunk, hogy meggyőzzük azokat a választókat, akik nélkülünk nem mennének el az urnához", hogy van kire szavazni és van miért szavazni - közölte Arató Gergely, hangsúlyozva: pártja világos programjával alternatívát és valódi változást kínál az országnak.

