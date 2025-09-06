ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.85
usd:
335.23
bux:
103178.71
2025. szeptember 6. szombat Zakariás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Két vasúti gázolás hírére ébredt az ország

Infostart / MTI

A főváros XV. kerülete és Gyöngyös volt a két érintett helyszín.

Elgázolt egy embert egy személyvonat a XIV. kerületi Szolnoki útnál - közölte szombat reggel a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A szerelvény utasait mentesítő autóbusz szállította tovább. A fővárosi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtottak segítséget - írták.

Elgázolt egy embert egy személyvonat Gyöngyösön is, az Enyedi utcánál, a Kitérőgyár megállónál - közölte a katasztrófavédelem szombaton kora reggel.

Tudatták: a város hivatásos tűzoltói érkeztek a helyszínre, a szerelvény megemelését követően kiemelték az illetőt, majd átadták a mentőknek.

A vonaton a személyzettel együtt hárman utaztak. A mentési munkálatok idejére leállították a vasúti közlekedést az érintett szakaszon.

Kezdőlap    Belföld    Két vasúti gázolás hírére ébredt az ország

vasút

vonat

gázolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kósa Lajos az utónévjegyzékről: olyan nevek jelennek meg, amelyekhez semmi közünk, sértők és dehonesztálók

Kósa Lajos az utónévjegyzékről: olyan nevek jelennek meg, amelyekhez semmi közünk, sértők és dehonesztálók

A nemrég hatályba lépett törvénymódosítással a magyar utónévjegyzék kiegészíthetővé és felülvizsgálhatóvá vált, a felelős a kultúráért és innovációért felelős miniszter lett, aki meghozza a végső döntést az utónevekkel kapcsolatban. Kósa Lajos szerint eddig a Nyelvtudományi Intézet nem a saját elveinek megfelelve működtette a rendszert, a nyelvészek „sok nevetséges és káros keresztnevet engedtek át a szűrőjükön”.
VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megbírságolta az EU a Google-t, aztán megérkezett Donald Trump a vámjaival

Megbírságolta az EU a Google-t, aztán megérkezett Donald Trump a vámjaival

Donald Trump amerikai elnök ellenintézkedésekkel fenyegette meg Brüsszelt a Truth Social közösségi platformon írt üzenetében, miután az Európai Bizottság újabb hatalmas bírságot szabott ki az amerikai technológiai óriás Google-ra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra összeveszett Donald Trump az EU-val: komoly vámfenyegetést mondott be, vége az egyezségnek?

Újra összeveszett Donald Trump az EU-val: komoly vámfenyegetést mondott be, vége az egyezségnek?

Trump kilátásba helyezte az úgynevezett Section 301-eljárás elindítását is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rosenberg: What's behind Putin's uncompromising stance?

Rosenberg: What's behind Putin's uncompromising stance?

Moscow's diplomatic success in China, and Trump's lack of action, have emboldened Putin, reports Steve Rosenberg.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 6. 08:20
Rémálom a Keletinél: a gyalogosok közé hajtott a zebrán az ámokfutó taxis – videó
2025. szeptember 6. 08:00
Kósa Lajos az utónévjegyzékről: olyan nevek jelennek meg, amelyekhez semmi közünk, sértők és dehonesztálók
×
×
×
×