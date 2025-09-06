Két vasúti gázolás hírére ébredt az ország

Elgázolt egy embert egy személyvonat a XIV. kerületi Szolnoki útnál - közölte szombat reggel a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A szerelvény utasait mentesítő autóbusz szállította tovább. A fővárosi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtottak segítséget - írták.

Elgázolt egy embert egy személyvonat Gyöngyösön is, az Enyedi utcánál, a Kitérőgyár megállónál - közölte a katasztrófavédelem szombaton kora reggel.

Tudatták: a város hivatásos tűzoltói érkeztek a helyszínre, a szerelvény megemelését követően kiemelték az illetőt, majd átadták a mentőknek.

A vonaton a személyzettel együtt hárman utaztak. A mentési munkálatok idejére leállították a vasúti közlekedést az érintett szakaszon.