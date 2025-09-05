Durva útlezárások lesznek Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén.

Lezárják:

2025. szeptember 6-án 8 órától szeptember 7-én 21 óráig a Budapest XI.,

Pázmány Péter sétányt a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között.

2025. szeptember 7-én 6 órától 13 óra 30 percig a Budapest I., II., III. és XI.,

Budai alsó rakpartot.

2025. szeptember 7-én 6 óra 30 perctől 15 óráig a Budapest V., IX. és XIII.,

Pesti alsó rakpartot.

2025. szeptember 7-én 8 óra 20 perctől 14 óráig a Budapest XI.,

Műegyetem rakpartot.

2025. szeptember 7-én 8 óra 55 perctől 14 óráig a Budapest IX. és XI.,

Szabadság hidat,

Szent Gellért teret.

Időszakosan a futók elhaladásának idejére lezárják:

2025. szeptember 7-én 6 órától 11 óra 30 percig a Budapest I., II., III., V., XIX., XI. és XIII.,

Pázmány Péter sétány – Budai alsó rakpart – Üstökös utcai felhajtó – Árpád fejedelem útja – Tavasz utca – Árpád híd (északi ág két forgalmi sáv) – Margitsziget központi út – Margit híd – Jászai Mari tér – Újpest rakpart – Szent István parki lehajtó – Pesti alsó rakpart – Közraktár utcai felhajtó – Fővám tér – Szabadság híd – Szent Gellért tér – Műegyetem rakpart - Pázmány Péter sétányútvonalat.

2025. szeptember 7-én 11 órától 14 óráig a Budapest I., II., V., IX. és XI.,

Pázmány Péter sétány – Budai alsó rakpart – Halász utcai felhajtó – Bem rakpart – Jégverem utca – Fő utca – Clark Ádám tér – Lánchíd - Széchenyi István tér – Eötvös tér – Pesti alsó rakpart – Közraktár utcai felhajtó – Fővám tér – Szabadság híd – Szent Gellért tér – Műegyetem rakpart – Pázmány Péter sétány útvonalat.

Tilos megállni:

2025. szeptember 7-én 0 órától 15 óráig a Budapest XI.,

Magyar tudósok körútjának északi részén a Pázmány Péter sétány felőli végén lévő belső és külső parkolóban,

Magyar tudósok körútjának mindkét oldalán a Warga László utca és a Pázmány Péter sétány között,

Magyar tudósok körútjának mindkét oldalán a Hevesy György út és a Pázmány Péter sétány között.

2025. szeptember 7-én 0 órától 10 óráig a Budapest II., III. és XIII.,

Árpád fejedelem útján a Textilgyár utca és a Tímár utca között,

Carl Lutz rakparton a Jászai Mari tér északi és déli le-felhajtó között,

Budai alsó rakparton a Jégverem utcánál lévő Duna felőli parkolóban.

2025. szeptember 7-én 0 órától 14 óráig a Budapest I. és XI.,

Műegyetem rakpart Duna felőli oldalán az Egry József utca és a Budafoki út között,

Hunyadi János utca páratlan oldalán a Clark Ádám tér és az Apor Péter utca között.

2025. szeptember 7-én 5 órától 11 óráig a Budapest XIII.,

Újpest rakpart mindkét oldalán a Jászai Mari tér és a Szent István park között.

A megjelenítéshez nyissa meg a térképet teljes kijelzős módban, mozgassa és zoomolja a kívánt részlethez, majd kattintson a színessel jelzett útszakaszra, illetve területre. Az érintett szakaszra vonatkozó korlátozás időtartamát és a további információkat a jelmagyarázatban találja.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek!