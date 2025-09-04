OMSZ: hamarabb kiérnek a mentők

A mentős esetszámok tovább emelkedtek, 2025 első nyolc hónapjában összesen 926 ezer feladatot kellett ellátniuk, mintegy 13 ezer beteggel többet, mint az előző év azonos időszakában – tette közzé az Országos Mentőszolgálat (OMSZ). Kiemelték: a sürgős esetekben a növekvő feladatszám mellett is tovább tudták csökkenteni a kiérkezési időt.

12,72 percről 11,76 percre csökkent, amíg kiért a mentő a legsürgősebb esetekben, a bejelentéstől a helyszínre érkezésig számítva, országos átlagban.

A mentés gyorsítása mellett az ügyeleti ellátásban is jól teljesített az OMSZ – írták, hozzátéve: az év első nyolc hónapjában mintegy 636 ezer beteg kapott ügyeleti ellátást.

A betegek közül 66 ezren a 1830-as telefonszám hívásával orvosi tanácsadásban részesültek, 43 ezer beteghez ügyeleti kocsi ment, hogy a lakásukban kaphassanak orvosi segítséget, 528 ezer beteget pedig valamelyik ügyeleti telephelyen részesítettek ellátásban a szakemberek – ismertették.

A mentőszolgálat fejlesztése tovább folytatódik, az elkövetkező hónapokban több mint száz új, legkorszerűbb mentőautó áll szolgálatba Magyarország mentőállomásain – olvasható a közleményben.