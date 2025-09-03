Harci helikopterek uralják majd Siófok légterét

A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai – a Többnemzeti Helikopter Kiképző Központ szervezésében – 2025. szeptember 29. és október 17. napja között nemzetközi helikopteres gyakorlatot hajtanak végre – írja a hirbalaton.hu. Erről a Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtere tájékoztatta Siófok város polgármesterét is.

A hazánk Európai Uniós szerepvállalásából fakadó többnemzeti harcászati gyakorlat a Magyar Honvédség helikopter személyzeteinek legmagasabb szintű harcászati képzését valósítja meg.

A gyakorlat résztvevői a siófok-kiliti repülőteret is igénybe veszik. Ezek a tevékenységek a környezet szennyezésével, károsításával nem járnak. Az igénybevételre tervezetten a 2025. szeptember 29. és október 17. közötti időszakban hétfőtől péntekig kerülne sor (tartalék nap: szombat), nappal.

A rendezvény résztvevői a gyakorlatot az érvényes magyarországi szabályzók szerint hajtják végre a biztonság és a lakosság nyugalmának szem előtt tartásával.