2025. szeptember 1. hétfő
Nyitókép: Facebook/Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Ezek a fotók mindent elmondanak a magyar tájat megmentő folyamatról

Infostart

Látványos képeken mutatta be a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, hogy miként halad a vízvisszatartás a Körösladányi öntözőrendszer hatásterületén elhelyezkedő mélyfekvésű területeken és érvonulatokon Gyomaendrőd térségében.

A Vizet a tájba program hatására óriási változás érzékelhető a területen.

Egy gazda jelentkezett korábban azzal, hogy a területén vizet szeretne megtartani. A felajánlást megvizsgálva, a területre a Hármas-Körösből a Körösladányi 1 öntöző főcsatornán és a Póhalmi 2 öntöző csatornán keresztül vezették a vizet a szakemberek.

A fotókon jól látszik, hogy az elmúlt két hét során hogyan telítődött vízzel a régi érvonulat. A kiterülő víz segít a környező területek talajvízkészletét pótolni a beszivárgás által – ez látható a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) fotóin – a teljes folyamat képei itt láthatók.

A vízpótlás előtt (fotó: KÖVIZIG)
A vízpótlás előtt (fotó: KÖVIZIG)
A 2025. 08. 27-i állapot (fotó: KÖVIZIG9
A 2025. 08. 27-i állapot (fotó: KÖVIZIG9

fénykép

vízvisszatartás

vizet a tájba

