Súlyos baleset, terminátor karók miatt áll a bál

Augusztus 29-én Szegeden a József Attila sugárúton egy rolleres nekicsapódott a kerékpárúton elhelyezett egyik, úgynevezett terminátor karónak, és súlyos sérüléseket szenvedett. A kerékpárút közepére telepített fémszerkezetek az eredeti tervezés szerint azt a célt szolgálják, hogy megakadályozzák az autósok járdán való megállását. A helyi biciklisek és rolleresek szerint azonban ezek az akadályok inkább közvetlen életveszélyt jelentenek, mintsem a közlekedés biztonságát növelnék – írta a Délmagyar.

A lap szerint fotókon is látható, hogy a József Attila sugárúti oszlopok több helyen sérültek, ami arra utal: nem ez volt az első és valószínűleg nem is az utolsó baleset.

A balesetről képek itt láthatók.

(A nyitókép illusztráció.)