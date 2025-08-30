Versenyt futott az idővel a BKV – és nyert

A főváros legrégebbi, ezzel együtt pedig Európa legforgalmasabb villamosvonalán, a 4-6-oson az extrém magas hőmérséklet és a sokszor nagy mennyiségű csapadékkal járó zivatarok ellenére határidőre, hat hét alatt végeztek a szakemberek a Szent István körúti pályaszakasz felújításával. A rekonstrukció során a nagy teherbírású, előregyártott vasbeton elemekbe egy Magyarországon egyedülálló automata keverőberendezés segítségével, ún. sínkörülöntéses technológiával helyezték el a sínszálakat. Ez az elasztikus anyag csökkenti a villamosok által keltett vibrációt és zajt. A fejlesztésnek köszönhetően a Jászai Mari tér és Tátra utca közötti szakaszon is megszűnt a korábbi ideiglenes 20 km/óra sebességkorlátozás, így a csaknem 70 tonnás Combino villamosok gyorsabban és halkabban tudnak közlekedni, a bevezetett 60 másodperces lámpaciklus pedig szabályosabb forgalmi ritmust és akár egy perccel rövidebb menetidőt eredményez – olvasható a BKV közleményében.

A XII. kerületben is korszerűbbé vált több pályaszakasz: az 56-os és 61-es viszonylatok Kútvölgyi úti átjárója, valamint az 59-es viszonylatok Liptó utcai és Lejtő utcai pályaívei újultak meg.

Utóbbi helyszínen összesen 162 darab új vasbetonalj került a helyére, továbbá új sínek biztosítják a pálya megbízhatóságát. A vonal ezen részei a hegymenet, illetve a pályaívek miatt az átlagnál zajosabbak voltak, az intenzívebb igénybevétel miatt pedig gyorsabban koptak. A karbantartási munkálatok eredményeként az itt közlekedő Tatra villamosok ezentúl halkabban és az utazóközönség számára komfortosabb érzetet adva haladhatnak majd, a pályaszakasz pedig hosszabb távon is ellenállóbb lett.

A nagy forgalmi terhelés, illetve az esőzések miatti amortizáció miatt nem lehetett tovább halasztani a Kútvölgyi úti átjáró javítását sem. A korszerűsítési munkálatok során csaknem 180 vágányméteren előregyártott vasbetonelemeket és teljesen új sínszálakat építettek be, illetve ezeken a helyszíneken is a sínkörülöntéses, zaj- és rezgéscsillapító technológiát alkalmazták a szakemberek.

Augusztus utolsó két hetében a BKV. szakemberei a pesti villamospályák további helyszínein végezték el a karbantartási munkálatokat: a maga 18,2 kilométerével a főváros második leghosszabbjának számító, és szinte az összes típusú villamosjármű által használt 1-es vonalon a Lurdy Ház (Mester utca) és a Közvágóhíd közötti szakaszon az elkopott sínszálakat cserélték ki, mintegy 1344 méter új sín lefektetésével. Helyenként cserélték a zúzottkőágyazatot, javították a pálya geometriáját, és a Közvágóhídnál, valamint a Népligetnél a kitérőszerkezeteket is megújították – olvasható.

Az Angyalföld kocsiszín környékén, a 14-es vonalon két elhasználódott kitérő lett újakra cserélve, miközben több kisebb karbantartási munkálat révén a 12-es vonal Angyalföldi végállomásánál, illetve a 14-es vonal egy szakaszán vált korszerűbbé a villamospálya.

A budapesti villamoshálózat teljes hossza 335 vágánykilométer, jelenleg 36 nappali, egy éjszakai, egy ideiglenes, három nosztalgia, azaz 41 vonalból áll; összesen 344 megállónál lehet fel- és leszállni.

„A BKV elkötelezett a villamoshálózat folyamatos korszerűsítése mellett, és rendelkezik olyan fejlesztési tervekkel, amelyek nemcsak szakaszos, hanem teljes vonalakat érintő, átfogó rekonstrukciókat is magukban foglalnak. A rendelkezésre álló beruházási források folyamatos csökkenése miatt a felújítások ütemezetten, a szakemberek által legszükségesebbnek ítélt beavatkozások mentén valósulnak meg. A nyárvégi határidőre befejeződött munkálatok eredményeként minden érintett vonalon tartósabb és megbízhatóbb pályaszakaszok jöttek létre, amelyek a tanévkezdésre kényelmesebb, gyorsabb és stabilabb villamosközlekedést biztosítanak az utazóközönség számára” – zárul a közlemény.