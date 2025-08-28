ARÉNA
2025. augusztus 28. csütörtök
Nyitókép: Unsplash.com

Drága szigorítás: nagy változás jön a műszaki vizsgáknál

Infostart

A tervezet szerint a 10 évnél idősebb gépjárműveknek évente kellene műszaki ellenőrzésen átesniük, ezzel azonban rengeteg közlekedő élete válna jóval nehezebbé.

Valamennyi tagállamban évente kellene műszaki vizsgán (és emissziós ellenőrzésen) átesnie a tíz évnél idősebb autóknak az Európai Bizottság javaslata szerint – írja a Magyar Nemzet.

Ezzel ugyan a biztonság és a levegőminőség javítása lenne a cél, de egy igen széles és alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoport élete válna így jóval költségesebbé.

Emellett maga a vizsgáztatás is jelentősen drágulna a vizsgaállomásokra beszerzendő drága károsanyag-kibocsátási mérőeszközök és más technikai okok miatt – írják.

Magyarországon az autóállomány átlagéletkora 16 év,

azaz a lap szerint hatalmas gondokat okozna, ha megvalósítanák az elképzelést, ezért a kormány már júniusban tiltakozott a felvetés ellen.

Farkas Károly, a Magyar Autóklub Közép-Dunántúl Regionális Szervezetének elnöke a kemma.hu-nak azt mondta, a tervezet nem egy szakmai döntés, és a mai vizsgaciklus megfelelő – inkább a közúti ellenőrzéseket kellene fokozni.

