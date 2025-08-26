Szokatlan helyen rázott meg az áram egy férfit – újra kellett éleszteni

Elektromos csörlő okozta áramütés érte szombaton azt a férfit, aki két társával egy mátraballai kút kitisztítására vállalkozott – írja az Index. A megbízó szerint kapcsolódási vagy érintkezési hiba okozhatta az áramütést.

A csörlővel egy vödröt akartak leengedni a kútban lévő férfinak, azonban amikor leért a vödör, a megbízó beszámolója szerint egy kiáltást hallottak odalentről, utána csak csöndet és szaggatott levegővételt – hiába szólongatták a férfit, nem válaszolt.

Végül egy heveder segítségével tudták nagy nehézségek árán kiemelni az eszméletlen férfit. A földre fektették, majd tárcsázták a segélyhívót. Folyamatosan próbálták újraéleszteni, de ez csak a mentőknek sikerült. Győrfi Pál, az Országos mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy a gyorsan kiérkező mentőegység defibrillátort használva élesztette újra a fiatal férfit, majd állapotstabilizálás után sürgősségi osztályra szállították.