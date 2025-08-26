ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.33
usd:
341.76
bux:
104831.43
2025. augusztus 26. kedd Izsó
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Szokatlan helyen rázott meg az áram egy férfit – újra kellett éleszteni

Infostart

A baleset a kút tisztítása közben történt.

Elektromos csörlő okozta áramütés érte szombaton azt a férfit, aki két társával egy mátraballai kút kitisztítására vállalkozott – írja az Index. A megbízó szerint kapcsolódási vagy érintkezési hiba okozhatta az áramütést.

A csörlővel egy vödröt akartak leengedni a kútban lévő férfinak, azonban amikor leért a vödör, a megbízó beszámolója szerint egy kiáltást hallottak odalentről, utána csak csöndet és szaggatott levegővételt – hiába szólongatták a férfit, nem válaszolt.

Végül egy heveder segítségével tudták nagy nehézségek árán kiemelni az eszméletlen férfit. A földre fektették, majd tárcsázták a segélyhívót. Folyamatosan próbálták újraéleszteni, de ez csak a mentőknek sikerült. Győrfi Pál, az Országos mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy a gyorsan kiérkező mentőegység defibrillátort használva élesztette újra a fiatal férfit, majd állapotstabilizálás után sürgősségi osztályra szállították.

Kezdőlap    Belföld    Szokatlan helyen rázott meg az áram egy férfit – újra kellett éleszteni

baleset

mentés

áramütés

mentőszolgálat

kút

tisztítás

mátraballa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már megindult 13 millió tankönyv az iskolákba – Balatoni Katalin a tanévkezdésről

Már megindult 13 millió tankönyv az iskolákba – Balatoni Katalin a tanévkezdésről

Mintegy 13 millió tankönyvet szállítanak ki a csaknem egymillió diáknak a szeptemberi iskolakezdésre – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos. Balatoni Katalin arról is beszélt, hogy az óvodapedagógusoknak minden szakmai segítség adott a nagycsoportosok számára induló iskola felkészítő foglalkozásokhoz.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.26. kedd, 18:00
Hábermann Jenő
Balázs Béla díjas filmproducer
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mínuszban zártak a tőzsdék a tengerentúlon

Mínuszban zártak a tőzsdék a tengerentúlon

Határozott emelkedéssel kezdték a hetet az ázsiai tőzsdék, a vezető indexek lekövették az amerikai piacok múlt pénteki raliját, amelyet Jerome Powell amerikai jegybankelnök kamatpályáról tett nyilatkozata váltott ki. Az európai piacokon ehhez képest nem volt pozitív a kép, kisebb esés volt látható a tőzsdéken, és az USA-ban is megérkezett a korrekció.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pártízerből tengődnek a családok

A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pártízerből tengődnek a családok

Magyarország legszegényebb települése Csenyéte, ahol 2023-ban az egy főre jutó SZJA-alapú belföldi jövedelem mindössze 235 101 forint volt az egész évben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Five journalists among 20 killed in Israeli double strike on hospital

Five journalists among 20 killed in Israeli double strike on hospital

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said it was a "tragic mishap" and promised a "thorough investigation".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 26. 04:47
Egyre nagyobb számban támadnak a repülő kullancsok
2025. augusztus 25. 21:40
Meghosszabbította az árrésstopot a kormány – a nap hírei
×
×
×
×