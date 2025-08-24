Bemutatták a 2026-os választások részletes szabályait

A rendelettervezet a választási eljárásról szóló törvény végrehajtását segíti, és több területet is részletesen szabályoz.

A rendelet meghatározza a választási irodák feladatait. Rögzíti a választási irodákra háruló feladatok részletes szabályait, beleértve az irodai tagok oktatásának felelősségét, ami az iroda vezetőjére hárul.

A tervezet előírja, hogy az informatikai rendszereket kötelező használni a választás számos fázisában.

Ezek tartalmazzák:

A választási szervek adatainak, a szavazókörök és a bizottsági tagok adatainak rögzítését és kezelését.

A névjegyzékek összeállítását és vezetését, valamint a szavazójogosultság ellenőrzését.

A jelölőszervezetek, jelöltek és listák adatainak nyilvántartását.

Az ajánlóívek kezelését és ellenőrzését.

A szavazólapok előállításával és a választási anyagok logisztikájával kapcsolatos feladatokat.

A szavazóköri jegyzőkönyvek rögzítését és ellenőrzését.

A mozgóurna-igénylések és a levélben leadott szavazatok kezelését.

A választási eredmények előállítását és a bírságokkal kapcsolatos feladatok ellátását.

A rendelet több mellékletet is tartalmaz, amelyek bemutatják a választások során használandó nyomtatványok mintáit.