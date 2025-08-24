ARÉNA
2025. augusztus 24. vasárnap
A főpolgármester-választás érvénytelen szavazatainak sajtónyilvános újraszámlálása a Nemzeti Választási Irodában 2024. június 14-én. A Nemzeti Választási Bizottság június 12-i ülésén rendelte el a főpolgármester-választás érvénytelen szavazatainak újraszámlálását. A bizottság döntésében arra hivatkozott, a bizonyítékok alapján alappal merülhet fel, hogy nagy számban vannak olyan érvénytelennek nyilvánított szavazatok, amelyeket a választási eljárásról szóló törvény rendelkezése szerint érvényesnek kell tekinteni. Az NVB szerint a választás eredményének megnyugtató megállapítása érdekében indokolt az újraszámolás.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Bemutatták a 2026-os választások részletes szabályait

Infostart

A 2026-os országgyűlési választások részletes szabályait rögzítő miniszteri rendelet tervezete került fel a kormány honlapjára. A Tuzson Bence igazságügyi miniszter által jegyzett rendelet augusztus 30-ig áll társadalmi vitára, és 2026. január 1-jén lépne hatályba.

A rendelettervezet a választási eljárásról szóló törvény végrehajtását segíti, és több területet is részletesen szabályoz.

A rendelet meghatározza a választási irodák feladatait. Rögzíti a választási irodákra háruló feladatok részletes szabályait, beleértve az irodai tagok oktatásának felelősségét, ami az iroda vezetőjére hárul.

A tervezet előírja, hogy az informatikai rendszereket kötelező használni a választás számos fázisában.

Ezek tartalmazzák:

  • A választási szervek adatainak, a szavazókörök és a bizottsági tagok adatainak rögzítését és kezelését.
  • A névjegyzékek összeállítását és vezetését, valamint a szavazójogosultság ellenőrzését.
  • A jelölőszervezetek, jelöltek és listák adatainak nyilvántartását.
  • Az ajánlóívek kezelését és ellenőrzését.
  • A szavazólapok előállításával és a választási anyagok logisztikájával kapcsolatos feladatokat.
  • A szavazóköri jegyzőkönyvek rögzítését és ellenőrzését.
  • A mozgóurna-igénylések és a levélben leadott szavazatok kezelését.
  • A választási eredmények előállítását és a bírságokkal kapcsolatos feladatok ellátását.

A rendelet több mellékletet is tartalmaz, amelyek bemutatják a választások során használandó nyomtatványok mintáit.

szavazás

szabályozás

2026

országgyűlési választás

