Nyolcszázezer ember lepte el Budapest rakpartjait

A mobilcella adatok alapján több mint 798 ezer mobiltelefonnal érkező ember vett részt a Szent István napi ünnepségeken a budapesti rakpartokon és a környéken - 12,5 százalékkal több mint az elmúlt évben -, a tűzijátékra a helyszínre érkezők száma pedig meghaladta a 450 ezret - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

A cellaadatok szerint az ünneplők 83 százaléka magyar volt, ami 14 százalékos növekedést jelent a tavalyi adathoz képest.

Budapest mellett a legtöbben az érdi, a budakeszi és a szigetszentmiklósi járásból érkeztek.

A mobiltelefonnal rendelkező külföldiek csaknem 139 ezres száma 7 százalékos növekedést mutat a 2024-es Szent István-naphoz képest - tették hozzá.

Az esti tűzijátékra - mobiltelefonnal - érkezők száma 125 ezerrel volt több mint 2024-ben. A látogatók 80 százaléka magyar volt, hozzájuk mintegy 60 országból, csaknem 89 ezer külföldi mobiltulajdonos vendég csatlakozott: Ez utóbbi 27 százalékkal több vendéget jelent, mint az előző évben.

A rakpartokon tűzijátékot néző nemzetközi turisták közül a legtöbben Romániából, Németországból, Lengyelországból, Szlovákiából és Olaszországból látogattak a magyar fővárosba. A cellaadatok szerint a külföldi ünneplők 10 százaléka német, 9 százaléka romániai, 7 százaléka pedig lengyel volt.

Az is kiderült, hogy idén augusztus 20-án a vidékről egy napra érkező, mobiltelefonnal rendelkező vendégek száma elérte a 395 ezret, 13 százalékkal volt több, mint tavaly.

Hangsúlyozták, hogy az MTÜ által vizsgált terület lefedi a budai és a pesti rakpartot, valamint a környező bekötő utcákat a Margit-sziget déli harmadától a Petőfi hídig. A fenti adatok az ezen a körzeten belül mobiltelefonnal rendelkezők számát mutatják. A tűzijátékot nézők azonban ennél jóval többen voltak, mivel a város számos egyéb pontján, továbbá a televízión és az online felületeken is több százezren követték az eseményt - olvasható a közleményben.