Eldőlt, milyen idő lesz az augusztus 20-i ünnepnapon és a tűzijáték idején

Úgy tűnik, megússzuk a nagyobb bajt: augusztus 20-án várhatóan hőség lesz egész nap. Kora estétől ugyan megnő a záporok, zivatarok valószínűsége, de csak nagyon kevés helyen, főleg az ország északnyugati részén fordulhat elő kisebb zápor. Szóval

várhatóan zavartalan lesz az ünnep Budapesten és az ország döntő részén. Aki ellátogat a programokba a városba, hőségre készüljön, és minden bizonnyal zavartalan lesz az esti ünnepi tűzijáték is

– derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Általában napos, gomolyfelhős idő várható, majd a nap második felében nyugat felől vastagabb felhők érkeznek. Napközben nem várható csapadék, a kora esti óráktól növekszik meg a csapadék esélye, ekkortól hazánk északnyugati felében kevés helyen előfordulhat zápor, zivatar – írja az elemzés, hozzátéve: a délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.

Szerda késő délutánig veszélyes időjárási esemény nem várható. Szerda kora estétől az ország északnyugati felén növekszik a zivatarok kialakulási esélye, éjfélig kevés helyen fordulhatnak elő.

A fordulat augusztus 20. után várható: csütörtökön és pénteken egy hullámzó front hatására sokfelé várható jelentős csapadék, és

a hét utolsó napjaira nagyjából 10 fokkal visszaesik a hőmérséklet

az előrejelzések szerint.