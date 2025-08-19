ARÉNA
2025. augusztus 19. kedd Huba
Nyitókép: Pixabay

Balaton: sok ezer rakéta robban másodpercenként

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Balaton legnagyobb és leglátványosabb tűzijátékát ígéri Balatonfüred és Zamárdi augusztus 20-ára, a két helyszínen több ezer rakéta fél másodpercenként robban majd az égen 20 és 160 méter közti magasságban.

A STRAND Fesztivál szervezői által az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a két, egymással szemközti tóparti város vezetői és a fesztivál szervezői egyeztettek programjaik összehangolásáról.

Ennek értelmében szerdán 22 órakor a balatonfüredi Tagore sétány előtti vízfelületen nagyjából negyed órán át rakéták és színes fények borítják majd az eget. Ez már a szemközti Zamárdiban is látható lesz, ahol a STRAND Fesztivál nyitónapján, a Geszti Sixty show és a Purple Disco Machine koncertje után, Paul Kalkbrenner fellépése előtt, a balatonfüredi programot követően azonnal elindul a "Balaton legnagyobb tűzijátékaként" beharangozott parádé.

Hozzátették: a tihanyi településvezetéssel egyeztetve a tűzijáték után a Tihanyi Apátság északi falán épületfestést láthat a közönség.

A szerdán startoló STRAND Fesztiválon a szervezők tájékoztatása szerint fellép mások mellett Dzsúdló, Desh, Beton.Hofi, Majka, a Bagossy Brothers Company és a Halott Pénz is.

A fesztiválon a cirkusz világát idézve Vincze Tünde és artistái minden este a nagyszínpad előtti közönség fölött légtornász attrakciót mutatnak be. Az egyedi show zenei alapját Hundred Sins erre az alkalomra készítette.

Lesz óriás csúszda is, amely egy 26 méter magas toronyból indul, ahonnan egy 200 méter hosszú drótkötélpályán, a nagyszínpad közönségének feje felett csúszhatnak végig a bátor jelentkezők.

A fesztiválozók a Balatoni Kör segítségével kipróbálhatják az év legjobb strandételeit, péntek délelőtt pedig családi futóversenyt rendeznek, hogy fogyatékossággal élő és ép futók közösen élhessék át a mozgás örömét egy biztonságos, befogadó környezetben.

A STRAND Fesztiválon a nagyszínpad környékén a koncertek között kiss cam pásztázza majd a várakozó tömeget, így a szerelmesek akarva-akaratlanul viszontláthatják magukat a kivetítőkön - jelezték.

A fesztiválon kialakított STRAND CITY utcáit és tereit elhunyt művészekről nevezik el, emléket állítva Fábián Julinak, Somló Tamásnak, Siklósi Örsnek, Dj Palotainak, Hó Mártonnak, Bódi László "Cipőnek", valamint Cseh Tamásnak is.

„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

Messze vannak még a felek a békétől, mert messze vannak egymástól az álláspontok is – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A posztszovjet térség szakértője szerint ha Ukrajna megkapja a biztonsági garanciákat, elképzelhető, hogy Volodimir Zelenszkij hajlandó lesz kompromisszumra vagy valamilyen engedményekre, mert ezek Ukrajna hosszú távú fennmaradásának a feltételei lehetnek.
 

Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
Kiderült, mikor ülhet egy asztalhoz Trump és Zelenszkij

A következő két hétben megvalósulhat Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója - közölte Friedrich Merz német kancellár Donald Trump amerikai elnök európai vezetőkkel Washingtonban közép-európai idő szerint kedd hajnalban tartott tárgyalását követő sajtótájékoztatóján. Volodimir Zelenszkij pedig kijelentette, hogy Ukrajna bármilyen csúcsszintű formátumban kész tárgyalni Oroszországgal a háború befejezéséről.

2026 június 7-ig minden uniós tagállamnak életbe kell léptetnie az Európai Unió új bérátláthatósági irányelvét, amely alapjaiban alakítja át a fizetési gyakorlatot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump called Putin during Zelensky's White House meeting, floating the possibility for further meetings.

