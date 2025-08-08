Augusztus 20.: feje tetejére áll Budapest közlekedése – íme, a részletek

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén.

Lezárás várható:

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 18-án 24 óra között, valamint 2025. augusztus 21-én 6 óra és augusztus 23-án 6 óra között a Budapest XI.,

Műegyetem rakpartot a Budafoki úttól a Bertalan Lajos utcáig, a Petőfi híd felől a Szabadság híd irányába.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 21-én 4 óra 30 perc között a Budapest I. és V.,

Lánchidat a gépjármű forgalom elől.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 21-én 12 óra között a Budapest I. és V.,

Lánchíd északi és déli járdáját a gyalogos forgalom elől.

2025. augusztus 16-án 0 óra és augusztus 22-én 6 óra között a Budapest XIV.,

Konrád Adenauer utat a Kós Károly sétánytól a Zichy Mihály útig.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 22-én 6 óra között, valamint 2025. augusztus 22-én 22 óra és augusztus 23-án 6 óra között a Budapest I., II. és XI.,

Budai alsó rakpartot a Slachta Margit rakparttól (Üstökös utca) a Dombóvári útig.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 23-án 18 óra között a Budapest I.,

Tárnok utcát a Dísz tér és Szentháromság tér között,

Palota utat a sorompónál.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 21-én 20 óra között a Budapest I.,

Táncsics Mihály utcát a Hess András tér és a Bécsi kapu tér között.

2025. augusztus 15-én 22 óra és augusztus 16-án 6 óra között, 2025. augusztus 16-án 22 óra és augusztus 21-én 6 óra között, 2025. augusztus 21-én 22 óra és augusztus 22-én 6 óra között, valamint 2025. augusztus 22-én 22 óra és augusztus 23-án 6 óra között a Budapest V., IX. és XIII.,

Pesti alsó rakpartot a Carl Lutz rakparttól (Jászai Mari tér) a Közraktár utcáig.

2025. augusztus 15-én 22 óra és augusztus 21-én 12 óra között a Budapest II. és V.,

Margit híd északi oldalán egy forgalmisávot.

2025. augusztus 13-án 0 órától augusztus 22-én 24 óráig a Budapest V.,

Harmincad utcát a Bécsi utcától,

József nádor teret a Wekerle Sándor utcától.

2025. augusztus 16-án 7 óra és augusztus 21-én 12 óra között a Budapest II. és V.,

Margit híd északi és déli járdáját a gyalogos forgalom elől.

2025. augusztus 16-án 15 óra és augusztus 21-én 12 óra között a Budapest V. és XI.,

Szabadság híd északi járdáját a gyalogos forgalom elől.

2025. augusztus 16-án 16 óra és augusztus 21-én 22 óra között a Budapest I.,

Öntőház utcát

Lánchíd utcát,

Lánchíd utcai parkolót,

Apród utcát,

Fátyol utcát,

Fogas utcát,

Várkert rakpartot,

Döbrentei utcát,

Váralja utcát a Dózsa György tértől (Palota út) az Attila útig.

2025. augusztus 16-án 0 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I.,

Kereszt utcát a Krisztina körút és a Czakó utca között.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 23-án 24 óra között a Budapest V.,

Apáczai Csere János utcában egy forgalmi sávot a Vigadó utca és a Türr István utca között.

2025. augusztus 18-án 22 óra és augusztus 21-én 6 óra között a Budapest XIV.,

Kós Károly sétányt a Hősök terétől a Hermina útig.

2025. augusztus 18-án 6 óra és augusztus 21-én 12 óra között a Budapest I., V. és XI.,

Erzsébet híd északi járdáját a gyalogos forgalom elől,

Erzsébet híd északi buszsávját (Pestről Budára).

2025. augusztus 18-án 22 óra és augusztus 21-én 4 óra 30 perc között a Budapest V. és XI.,

Szabadság hidat a gépjárművek elől.

2025. augusztus 18-án 22 óra és augusztus 21-én 6 óra között a Budapest I., V. és XI.,

Erzsébet híd déli járdáját a gyalogos forgalom elől

.2025. augusztus 18-án 22 óra és augusztus 21-én 12 óra között a Budapest I., V. és XI.,

Erzsébet híd déli buszsávját (Budáról Pestre).

2025. augusztus 19-én 0 óra és augusztus 21-én 6 óra között a Budapest XI.,

Műegyetem rakpartot a Budafoki úttól a Bertalan Lajos utcáig.

2025. augusztus 19-én 7 óra és augusztus 21-én 4 óra 30 perc között a Budapest IX. és XI.,

Szabadság híd déli járdáját a gyalogos forgalom elől.

2025. augusztus 19-én 12 óra és augusztus 20-án 23 óra 30 perc között a Budapest XI.,

Szent Gellért teret a Budafoki út felé,

Budafoki utat a Csiky utcától a Szent Gellért térig.

2025. augusztus 19-én 21 óra és augusztus 21-én 4 óra 30 perc között a Budapest V.,

Széchenyi rakpartot a Kossuth tértől a Széchenyi térig,

Zoltán utcát a Széchenyi rakparttól az Akadémia utcáig.

2025. augusztus 20-án 14 óra és 20 óra között a Budapest V.,

Szent István Bazilika északi és déli oldalán lévő szervizutat,

Szent István teret,

Hercegprímás utcát az Arany János utca és a József Attila utca között,

Sas utcát az Arany János utca és a József Attila utca között,

Bajcsy Zsilinszky út szélső forgalmi sávját az Arany János utca és a József Attila utca között a páros oldalon,

József Attila utcát a Bajcsy Zsilinszky úttól a Széchenyi térig,

Széchenyi teret körben.

2025. augusztus 20-án 16 óra és 22 óra 30 perc között a Budapest II. és V.,

Margit hidat a gépjármű forgalom elől.

2025. augusztus 20-án 16 óra és 23 óra között a Budapest II., III. és XIII.,

Carl Lutz rakpartot az Id. Antall József rakparttól a Dráva utcáig,

Slachta Margit rakpartot az Üstökös utcától a Gróf Esterházy János rakpartig,

Gróf Esterházy János rakpartot a Slachta Margit rakparttól a Mozaik utcáig.

2025. augusztus 20-án 16 óra és 24 óra között a Budapest V. és XI.,

Szabadság hidat,

Műegyetem rakpartot a Goldmann György tértől a Bertalan Lajos utcáig,

Egry József utcát, a Műegyetem rakpart kereszteződésénél csak jobbra kanyarodás a Petőfi híd irányába.

2025. augusztus 20-án 16 óra és augusztus 21-én 8 óra között a Budapest II., V. és XIII.,

Margit híd Margitszigeti lehajtóját, illetve Margitsziget meghatározott részét.

2025. augusztus 20-án 19 óra és 22 óra 30 perc között a Budapest II. és V.,

Margit hidat a gépjármű és gyalogos forgalom elől.

2025. augusztus 20-án 19 óra és 23 óra között a Budapest I., V. és XI.,

Lánchidat,

Erzsébet hidat,

Szabadság hidat.

Szakaszosan és időszakosan lezárják:

2025. augusztus 17-én 4 óra 30 perc és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I.,

Országház utcát a Kard utcától a Szentháromság térig.

2025. augusztus 20-án 17 óra és 20 óra között a Budapest V.,

Szent István tér – Zrínyi utca – Október 6. utca – József Attila utca – Széchenyi tér – Zrínyi utca – Szent István tér útvonalat,

Szent István tér – Zrínyi utca – Október 6. utca – József Attila utca – Széchenyi tér – Akadémia utca – Arany János utca – Sas utca – Szent István tér útvonalat.

Feloldják az egyirányú forgalmat:

2025. augusztus 17-én 4 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I.,

Bécsi kapu téren a Fortuna utca és Nádor utca között.

Tilos megállni:

2025. augusztus 9-én 0 óra és augusztus 23-án 6 óra között a Budapest I., II. és V.,

Jane Haining rakparton a Mahart Nemzetközi hajóállomástól a Sörház utcáig,

Sztehlo Gábor rakpart Duna felőli oldalán a Margit hídtól a Halász utca magasságáig.

2025. augusztus 13-án 0 óra és augusztus 20-án 23 óra között a Budapest I.,

Orom utca mindkét oldalán a Sánc utcától az Antal utcáig.

2025. augusztus 13-án 0 óra és augusztus 22-én 24 óra között a Budapest V.,

Harmincad utca mindkét oldalán a Vörösmarty tértől a Bécsi utcáig,

Vörösmarty téren a Harmincad utcától,

József Nádor tér 5-6. szám előtt és azzal szemben,

József Nádor tér bal oldalán a József Attila utcától a Vörösmarty térig,

Dorottya utca mindkét oldalán a Wekerle Sándor utcától a Vörösmarty térig,

Deák Ferenc utca mindkét oldalán az Apáczai Csere János utcától a Vörösmarty térig.

2025. augusztus 14-én 0 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest V.,

Erzsébet téren körben.

2025. augusztus 14-én 0 óra és augusztus 23-án 24 óra között a Budapest V.,

Apáczai Csere János utca mindkét oldalán a Vigadó utca és Türr István utca között.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 21-én 16 óra között a Budapest I.,

Lánchíd utca mindkét oldalán az Ybl Miklós tér és a Clark Ádám tér között,

Lánchíd utcai parkolóban,

Váralja utcában hat gépjármű részére fenntartott helyen, amelyek a rozsdás kapuhoz vannak közel.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 21-én 20 óra között a Budapest I.,

Táncsics Mihály utca mindkét oldalán a Hess András tértől a Bécsi Kapu térig.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 22-én 10 óra között a Budapest I.,

Úri utca 40. szám előtt, a Nőegylet utca előtt három gépjármű részére fenntartott helyen.

2025. augusztus15-én 0 óra és augusztus 22-én 20 óra között a Budapest XI.,

Műegyetem rakpart teljes területén a Bertalan Lajos utcától a Szent Gellért térig.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 23-án 6 óra között a Budapest I., II., V., IX., XI. és XIII.,

Slachta Margit rakpart mindkét oldalán az Üstökös utcától a Margit hídig,

Angelo Rotta rakpart mindkét oldalán a Margit hídtól a Batthyány tér magasságáig,

Sztehlo Gábor rakpart mindkét oldalán a Margit hídtól a Lánchídig,

Friedrich Born rakpart mindkét oldalán a Lánchídtól a Szabadság hídig,

Raul Wallenberg rakpart mindkét oldalán,

Valdemar és Nina Langlet rakpart mindkét oldalán a Szabadság hídtól a Bertalan Lajos utca magasságáig,

Budai alsó rakpart mindkét oldalán a Bertalan Lajos utca magasságától (felhajtó is) a Petőfi hídig,

Henryk Slawik rakpart mindkét oldalán a Petőfi hídtól a Dombóvári útig,

Jégverem utca mindkét oldalán a Fő utcától a Bem rakpartig,

Pesti alsó rakpart Lánchíd északi és déli parkolóban,

Pesti alsó rakparton az Erzsébet hídtól Szabadság hídig,

Carl Lutz rakpart Duna felé eső oldaloán a Radnóti Miklós utca magasságában a Margit hídig,

Carl Lutz rakparton a Margit híd északi parkolójától (Jászai Mari tér) Margit híd déli parkolójáig (Jászai Mari tér), valamint a le- és felhajtók mindkét oldalán,

Id. Antall József rakpart mindkét oldalán a Margit híd déli parkolójától a Lánchídig,

Eötvös téren,

Jane Haining rakpart mindkét oldalán,

Pesti alsó rakpart mindkét oldalán a Jane Haining rakparttól a Salkaházi Sára rakpartig,

Salkaházi Sára rakpart mindkét oldalán a Pesti alsó rakparttól a Közraktár utcáig,

Széchenyi téren a Magyar Tudományos Akadémia előtti parkolóban.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 23-án 4 óra 30 perc között a Budapest I.,

Tárnok utca mindkét oldalán a Dísz tértől a Szentháromság térig,

Bécsi Kapu tér 5-8. szám előtt mindkét oldalon,

Bécsi Kapu téren körben.

2025. augusztus 16-án 0 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I.,

Kereszt utca mindkét oldalán a Krisztina körúttól a Naphegy utcáig.

2025. augusztus 16-án 0 óra és augusztus 21-én 16 óra között a Budapest I.,

Ybl Miklós téren a Lánchíd utcától az Apród utcáig,

Ybl Miklós téren körben,

Apród utcában az Attila úttól az Ybl Miklós térig,

Szarvas téren körben,

Öntőház utca mindkét oldalán.

2025. augusztus 16-án 0 óra és augusztus 21-én 20 óra között a Budapest V.,

Falk Miksa utca mindkét oldalán a Szalai utcától a Markó utcáig.

2025. augusztus 16-án 0 óra és augusztus 22-én 10 óra között a Budapest I.,

Úri utca 31. szám előtt négy gépjármű részére fenntartott helyen,

Úri utca 62. szám előtt két gépjármű részére fenntartott helyen,

Nőegylet utca minkét oldalán az Úri utcától a Tóth Árpád sétányig,

Lant utca mindkét oldalán a Tóth Árpád sétánytól az Úri utcáig,

Lovas úti nagy parkoló 39-41. számmal szemben két szakasz.

2025. augusztus 16-án 16 óra és augusztus 21-én 16 óra között a Budapest I.,

Váralja utca mindkét oldalán a Sarló utca és a Szarvas tér között,

Döbrentei utca mindkét oldalán az Ybl Miklós tértől a Várkert rakpartig (Döbrentei térig),

Fátyol utca mindkét oldalán a Várkert rakparttól a Döbrentei utcáig,

Fogas utca mindkét oldala a Várkert rakparttól a Döbrentei utcáig,

Várkert rakpart az Ybl Miklós tértől a Döbrentei térig,

Attila utca mindkét oldalán a Döbrentei utcától az Apród utcáig.

2025. augusztus 17-én 0 óra és augusztus 21-én 20 óra között a Budapest V.,

Szabadság téren a volt MTV székház mögött a Zoltán utca és a Bank utca folytatása között.

2025. augusztus 18-án 0 óra és augusztus 20-án 23 óra között a Budapest I.,

Orom utca mindkét oldalán az Antal utcától a Padok útjáig,

Kapisztrán téren az Úri utca és a Tóth Árpád sétány között.

2025. augusztus 19-én 0 óra és augusztus 20-án 20 óra között a Budapest V.,

Balassi Bálint utca mindkét oldalán a Kossuth tértől a Balaton utcáig,

Markó utca mindkét oldalán a Széchenyi rakparttól a Balassi Bálint utcáig,

Széchenyi rakparton a Kossuth tértől a Markó utcáig.

2025. augusztus 19-én 0 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I.,

Kapisztrán téren körben a parkolóban is.

2025. augusztus 19-én 0 óra és augusztus 21-én 6 óra között a Budapest XIV.,

Kós Károly sétányon a Hősök terétől a Hermina útig.

2025. augusztus 19-én 0 óra és augusztus 21-én 10 óra között a Budapest V.,

Balassi Bálint utca Olimpiai park oldalán a Markó utca és a Stollár Béla utca között.

2025. augusztus 19-én 0 óra és augusztus 21-én 24 óra között a Budapest XI.,

Budafoki út mindkét oldalán a Szent Gellért tértől a Csiky utcáig,

Csiky utca mindkét oldalán a Budafoki úttól a Bartók Béla útig,

Bartók Béla út mindkét oldalán a Szent Gellért tértől a Csiky utcáig,

Műegyetem rakpart mindkét oldalán az Egry József utcától a Bertalan Lajos utcáig.

2025. augusztus 19-én 6 óra és augusztus 21-én 4 óra 30 perc között a Budapest V.,

Széchenyi rakparton a Kossuth tértől a Széchenyi térig.

2025. augusztus 19-én 17 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest V.,

Akadémia utca mindkét oldalán a Zoltán utcától a Garibaldi utcáig.

2025. augusztus 19-én 18 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I., II., V. és XI.,

Jászai Mari tér déli részén lévő parkolóban,

Széchenyi rakparton a Jászai Mari tértől (északi oldaltól) a Kossuth térig,

Zoltán utca mindkét oldalán a Széchenyi rakparttól az Akadémia utcáig,

Steindl Imre utca mindkét oldalán a Széchenyi rakparttól az Akadémia utcáig,

Széchenyi utca mindkét oldalán a Széchényi rakparttól az Akadémia utcáig,

Arany János utca mindkét oldalán a Széchenyi rakparttól az Akadémia utcáig,

Széchenyi téren körben (a Magyar Tudományos Akadémia előtti parkolóban is),

Bem rakparton a Lánchídtól a Bem térig,

Pala utca mindkét oldalán a Bem rakpart és Fő utca között,

Aranyhal utcában a Bem rakpart és Fő utca között,

Szent Gellért rakpart, illetve a Rudas fürdő parkolójában.

2025. augusztus 19-én 20 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I. és V.,

Palota úton a Tábor utcától a Váralja utcáig,

Dózsa György téren,

Attila úton található busz parkolóban (a Dózsa György tér magasságában),

Szent István Bazilika északi és déli oldalán lévő parkolóban,

Hercegprímás utca mindkét oldalán az Arany János utca és a József Attila utca között,

Sas utca mindkét oldalán a József Attila utca és az Arany János utca között,

Október 6. utca mindkét oldalán a Szabadság tér és a József Attila utca között,

Nádor utca mindkét oldalán az Arany János utca és a József Attila utca között,

Akadémia utca mindkét oldalán a Széchenyi tér és az Arany János utca között,

Arany János utca mindkét oldalán Akadémia utca és a Hercegprímás utca között,

Bajcsy Zsilinszky út páros oldalán a Nagysándor József utca és a Szent István Bazilika között,

Széchenyi téren a Zrínyi utcától a Vigyázó Ferenc utcáig.

2025. augusztus 20-án 0 óra és 24 óra között a Budapest V.,

Nádor utca mindkét oldalán a Zoltán utca és a Széchenyi utca között.

Azon gépjárművek tulajdonosai, akik az érintett terület megállni tilos jelzéssel ellátott útszakaszán parkoltak, és gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek arról, hogy járművüket hová szállította el az illetékes hatóság, valamint a további teendőikről.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek!