ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.04
usd:
338.68
bux:
105519.51
2025. augusztus 18. hétfő Ilona
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

A benzinkutakon is lehet azonosíttatni az elkóborolt kutyákat

Infostart / MTI

Az ország 350 pontján, a chip-leolvasóval felszerelt benzinkutakon is segítenek a tűzijáték miatt elkóborló kutyák megtalálásában.

A szolgáltatásra szilveszter mellett augusztus 20. körül van a legnagyobb igény, hiszen évről évre ezres nagyságrendben viszik be a megriadt, eltévedt háziállatokat a MOL-töltőállomásokra - írja hétfői közleményében a vállalat.

Kiemelik, hogy az országot lefedő rendszer jóvoltából tavaly 1385 kutyából 1172-t sikerült visszajuttatni a gazdájához. Ebből szilveszterkor 209, tavaly augusztus 20-a után pedig 46 kutyát vittek be a kutakra azonosítás céljából.

A tűzijátékok hangja kifejezetten zavaró és ijesztő az emberénél sokkal fejlettebb hallású kutyák számára.

A reakció szorongás, stressz, látható félelem, remegés, lihegés, nyugtalanság és a menekülési ösztön aktiválódása lehet, ez utóbbi vezethet a riadt kutyák tömeges elkóborolásához - emlékeztetnek a közleményben.

A kutyachip-leolvasóval felszerelt kutakra bárki beviheti a gazdátlanul talált állatokat. A töltőállomások személyzete először leolvassa a chipet, majd értesíti a programban dolgozó állatorvosok egyikét, aki a chipen tárolt adatok alapján be tudja azonosítani a gazdát. Ezért is különösen fontos, hogy a gazdák figyelmet fordítsanak az adataik frissítésére, például telefonszám vagy lakcímváltozás esetén.

A programot a MOL a Vigyél Haza Alapítvánnyal együtt működteti.

Az alapítvány szakértői a közelgő ünnep előtt azt tanácsolják, hogy célszerű a kutyasétáltatást kora délutánra időzíteni, estére beengedni az állatokat a lakásba, besötétíteni függönnyel, redőnnyel, mert a fényhatások is zavarhatják az állatokat. A külső zajokat zenével is lehet semlegesíteni, és érdemes egész este megnyugtató közelségben a kutyák mellett maradni.

Kezdőlap    Belföld    A benzinkutakon is lehet azonosíttatni az elkóborolt kutyákat

benzinkút

elkóborolt

chip-leolvasó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss Ambrus hitelkeretről, a busztüzekről és a Flórián-beruházás csúszásáról is beszélt az Arénában

Kiss Ambrus hitelkeretről, a busztüzekről és a Flórián-beruházás csúszásáról is beszélt az Arénában
A Fővárosi Önkormányzatnak meg kellett emelnie a folyószámla-hitelkeretét, amelyből a város rendszeres kiadásait fedezi – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Kiss Ambrus, a Főpolgármester Hivatal főigazgatója, aki a busztüzek kapcsán hangsúlyozta: biztonságosak a közösségi közlekedés járművei. A Flórián téri felüljáró felújításánál egyelőre két hónap csúszással számolnak.
„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

Messze vannak még a felek a békétől, mert messze vannak egymástól az álláspontok is – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A posztszovjet térség szakértője szerint ha Ukrajna megkapja a biztonsági garanciákat, elképzelhető, hogy Volodimir Zelenszkij hajlandó lesz kompromisszumra vagy valamilyen engedményekre, mert ezek Ukrajna hosszú távú fennmaradásának a feltételei lehetnek.
 

Volodimir Zelenszkij: Oroszországot csak erővel lehet békére kényszeríteni - videó

Szijjártó Péter visszaszólt az ukrán külügyminiszternek

Kínának is van mondanivalója "Alaszkáról"

Oroszország csak lő és lő - ennyit ért Vlagyimir Putyin alaszkai látogatása

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.19. kedd, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi csúcstalálkozó lesz a Fehér Házban, eldőlhet Ukrajna sorsa - Percről percre a Trump-Zelenszkij-EU csúcsról

Történelmi csúcstalálkozó lesz a Fehér Házban, eldőlhet Ukrajna sorsa - Percről percre a Trump-Zelenszkij-EU csúcsról

Hamarosan elkezdődik Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csúcstalálkozója a Fehér Házban - az eseményen számos európai vezető és a NATO főtitkára is részt vesz. Trump a múlt héten találkozott az orosz elnökkel, nem kizárt, hogy a fő téma az lesz, hogy meggyőzze Zelenszkijt arról, hogy engedje el a Donbaszt biztonsági garanciákért és az orosz-ukrán háború lezárásáért cserébe. Sajtóinformációk szerint az EU-s vezetők viszont arról akarják meggyőzni Trumpot, hogy Vlagyimir Putyin orosz vezető csak az időt akarja húzni. Cikkünk percről percre frissül a Trump-Zelenszkij találkozó eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pánik az egyik településen: szennyezés érte a Balatont, fertőtlenítés indult

Pánik az egyik településen: szennyezés érte a Balatont, fertőtlenítés indult

Szennyvíz került a Balatonba Balatonszemesnél, miután egy helyi lakópark medencéjét ürítették ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
European leaders arrive at White House ahead of Trump's talks with Zelensky

European leaders arrive at White House ahead of Trump's talks with Zelensky

“I’ll get it done,” the US president says before the meeting, as Zelensky calls for "a real ceasefire" and security guarantees for Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 18. 18:31
MCC: megkezdődik a miskolci Korona Szálló teljeskörű felújítása
2025. augusztus 18. 18:18
Kiss Ambrus hitelkeretről, a busztüzekről és a Flórián-beruházás csúszásáról is beszélt az Arénában
×
×
×
×