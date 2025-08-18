A benzinkutakon is lehet azonosíttatni az elkóborolt kutyákat

A szolgáltatásra szilveszter mellett augusztus 20. körül van a legnagyobb igény, hiszen évről évre ezres nagyságrendben viszik be a megriadt, eltévedt háziállatokat a MOL-töltőállomásokra - írja hétfői közleményében a vállalat.

Kiemelik, hogy az országot lefedő rendszer jóvoltából tavaly 1385 kutyából 1172-t sikerült visszajuttatni a gazdájához. Ebből szilveszterkor 209, tavaly augusztus 20-a után pedig 46 kutyát vittek be a kutakra azonosítás céljából.

A tűzijátékok hangja kifejezetten zavaró és ijesztő az emberénél sokkal fejlettebb hallású kutyák számára.

A reakció szorongás, stressz, látható félelem, remegés, lihegés, nyugtalanság és a menekülési ösztön aktiválódása lehet, ez utóbbi vezethet a riadt kutyák tömeges elkóborolásához - emlékeztetnek a közleményben.

A kutyachip-leolvasóval felszerelt kutakra bárki beviheti a gazdátlanul talált állatokat. A töltőállomások személyzete először leolvassa a chipet, majd értesíti a programban dolgozó állatorvosok egyikét, aki a chipen tárolt adatok alapján be tudja azonosítani a gazdát. Ezért is különösen fontos, hogy a gazdák figyelmet fordítsanak az adataik frissítésére, például telefonszám vagy lakcímváltozás esetén.

A programot a MOL a Vigyél Haza Alapítvánnyal együtt működteti.

Az alapítvány szakértői a közelgő ünnep előtt azt tanácsolják, hogy célszerű a kutyasétáltatást kora délutánra időzíteni, estére beengedni az állatokat a lakásba, besötétíteni függönnyel, redőnnyel, mert a fényhatások is zavarhatják az állatokat. A külső zajokat zenével is lehet semlegesíteni, és érdemes egész este megnyugtató közelségben a kutyák mellett maradni.