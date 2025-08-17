ARÉNA
2025. augusztus 17. vasárnap
A Gellért-hegy a tavaszias időben 2018. január 6-án. Az év első hétvégéjén is folytatódott a szokatlanul enyhe téli idő, megdőlt az országos napi melegrekord, az ország több pontján 17 Celsius-fokot is mértek.
Nyitókép: MTI Fotó: Balogh Zoltán

Korszakos melegrekordok dőltek meg

Infostart

Megdőlt az országos és fővárosi hajnali melegrekord szombaton - közölte a HungaroMet Zrt..

Szombaton a fővárosban és több településen is trópusi éjszaka volt, azaz 20 Celsius-fok fölött alakult a minimum-hőmérséklet. Budapesten a János-hegyi meteorológiai állomáson még a hajnali, leghűvösebb órákban sem csökkent 25,3 fok alá a hőmérséklet, ezzel pedig megdőlt az erre a napra vonatkozó országos és fővárosi hajnali melegrekord.

Hozzátették, hogy a korábbi rekordokat tavaly mérték: az országos rekorder eddig Szeged volt, ott a belterület állomáson aznap 24,5 fokig emelkedett a napi minimum-hőmérséklet, a fővárosi rekorder pedig a budapesti János-hegy, ahol 24,1 fok volt ez az érték tavaly ezen a napon.

