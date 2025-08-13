ARÉNA
2025. augusztus 13. szerda Ipoly
Nyitókép: Facebook/Zamárdi Város

Országos rekorder lett egy balatoni attrakció

Infostart

Az ország legnagyobb kerékpáros pumpapályája készült el Zamárdiban a Margó Ede sétány, a Kecskeméti utca és a Kiss Ernő utca által határolt Balaton-parti területen - mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára a pálya szerdai hivatalos megnyitóján.

Révész Máriusz kiemelte: már 186 pumpapálya (kanyarokból, hullámokból és kiegészítő elemekből álló ügyességi kerékpáros pálya) megépítéséhez adott támogatást a kormányzat, a Zamárdiban mintegy 67 millió forintból megépült pumpapálya nem csak a legnagyobb az országban, hanem a legjobb minőségűek közé is tartozik, amelyen három különböző színű festés mentén a kezdőktől a középhaladókon át a profikig mindenki kipróbálhatja - ismertette.

Hozzátette: a pálya országos bajnokságoknak is helyt adhat és a balatoni szezon meghosszabbításához is hozzájárulhat.

Révész Máriusz azt mondta, "mi, magyarok egy kicsit lusták vagyunk", a legutóbbi Eurobarométer felmérés szerint ugyanis a magyarok 59 százaléka nyilatkozott úgy, hogy soha nem sportol. Ez a szám a svédeknél 12, a finneknél 8, a cseheknél 25 százalék, tehát van hova fejlődni - mutatott rá.

Az a cél, hogy a mozgást, a sportot élménnyé, lehetőleg közösségi élménnyé tudják tenni, és ezt szolgálják a kerékpáros pumpapályák is - jelentette ki.

Witzmann Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője hangsúlyozta: a statisztikai adatok szerint idén januártól júniusig a vendégéjszakák számában, valamint a vendégek költéseinek mértékében is növekedés tapasztalható a tavalyi - a koronavírus-járvány utáni rekordot jelentő - évhez képest.

A jó turisztikai szezonhoz attrakciókra - mint például a most átadott pumpapálya -, minőségi szálláshelyekre, vendégszeretetre, esztétikus környezetre és programokra is szükség van, amelyeket Zamárdiban megtalálnak az ide érkezők.

Csákovics Gyula, Zamárdi független polgármestere úgy fogalmazott: "a kütyük ellen folytatott háborúban nyertünk egy jelentős csatát", hiszen a fiatalok körében annyira nagy érdeklődés volt az építkezés alatt is, hogy már másfél héttel ezelőtt megnyitották a pályát. Az azóta eltelt időszak is azt bizonyítja, hogy hasznos a beruházás, amely személyes találkozási ponttá vált - jelezte a polgármester.

A városvezető arról is beszámolt: a beruházáshoz elnyert 40 millió forintos állami támogatáshoz mintegy 27 millió forint önerőt biztosított az önkormányzat.

