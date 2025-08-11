ARÉNA
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
Nyitókép: Pixabay

Rejtett kockázatokra figyelmeztet a GVH: az okostelefonok veszélyei

Infostart / MTI

A mobilalkalmazások terjedésével párhuzamosan nő a rejtett kockázatok száma is - erre hívja fel a figyelmet a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), amely tájékoztató anyagokkal segíti a fogyasztókat a tudatos döntések meghozatalában – közölte a hivatal.

A közleményben kiemelték: kizárólag ismert alkalmazásboltból, például az App Store-ból vagy a Google Play áruházból érdemes letölteni alkalmazásokat, és célszerű előzetesen elolvasni a felhasználói értékeléseket is.

Az alkalmazások letöltése előtt érdemes az adatvédelmi szabályzatról tájékozódni. A látszólag ingyenes okostelefonos applikációk gyakran adatvédelmi kockázatokat rejthetnek, vagy akár későbbi fizetési kötelezettséggel is járhatnak - tájékoztattak. Az applikáció feltörése ellen a kétlépcsős azonosítást/hitelesítést javasolják.

A GVH szerint fontos, hogy a felhasználók csak a működéshez feltétlenül szükséges engedélyeket adják meg, hogy a telepített alkalmazások csak a valóban szükséges információkhoz férhessenek hozzá. Az applikációk és a mobilkészülék operációs rendszerét is érdemes naprakészen tartani, és frissíteni, a biztonsági javításokhoz való hozzáférés miatt. Biztonságosabb, ha nem a közösségi fiókokkal jelenetkezünk be, hanem e-mail címmel - jegyezték meg, hozzátéve, hogy nem használt alkalmazásokat érdemes törölni.

További biztonsági lépések között említették az olyan helymeghatározó alkalmazások telepítését, mint az Apple Find My iPhone és Android Find My Device, amelyek lopás esetén képesek a készüléket lokalizálni, zárolni és az adatokat törölni. A biometrikus azonosítással (ujjlenyomat olvasás, vagy arcfelismerés) mások nem férhetnek hozzá a készülékhez - írták.

A versenyhivatal honlapján, a "Gondolja végig higgadtan" menüpont alatt további információkat találhatnak az applikációk biztonságos használatáról.

