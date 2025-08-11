ARÉNA
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
Az amerikai Post Malone rapper, énekes, dalszerző koncertje a 31. Sziget fesztiválon a Hajógyári-szigeten 2025. augusztus 10-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

A világ egyik legellentmondásosabb sztárja lépett fel Budapesten - képek

Infostart

Post Malone vasárnap a Sziget Fesztivál nagyszínpadán újra megmutatta, hogy miért tartják generációja egyik legnagyobb tehetségének.

A Sziget Fesztivál vasárnapi napját sokan piros betűkkel jelölték a naptárukban: ezen az estén érkezett a nagyszínpadra Post Malone, a világ egyik legismertebb és legellentmondásosabb popkulturális figurája - írja az Index.

Az idei fesztiválon már fellépett Anyma, Kid Cudi és Charli XCX is, a vasárnap esti főfellépő egy teljesen más hangulatot hozott, hiszen nem látványos effektekre, partizós számokra, vagy olyan műfajok hangoztatására törekedett, amelyek most trendinek számítanak, hanem, akárcsak Shawn Mendes, élő zenére épülő koncerttel ajándékozta meg a közönséget, ami teljessé tette a fesztivál színes zenei palettájának felhozatalát a nagyszínpadon is.

A kezdés előtt a küzdőtér már jóval a hivatalos 21:15-ös időpont előtt megtelt, és bár érzésre úgy tűnhetett, hogy akár a korábbi napok tömegét is felülmúlhatja ez a nap, vélhetően ez nem így volt.

fotó: Infostart
fotó: Infostart

Ez persze semmit nem vont le az élményből, sőt, Post Malone olyan koncertet adott, ami minden várakozásunkat túlszárnyalta – olvasható az Index cikkében.

fotó: Infostart
fotó: Infostart

Amikor 2015-ben egy huszonegy éves New York államban született, de magát texasi srácnak tartó fiatal feltöltötte az internetre a White Iverson című számot, még senki nem gondolta, hogy néhány hónap múlva a világ egyik legismertebb előadójáról beszélünk majd. Pedig az immáron 30 éves Austin Richard Post, vagy ahogy a világ ismeri, Post Malone, a SoundCloud-generáció egyik legsikeresebb sztoriját írta meg: a kosárlabdaikon Allen Iversonról szóló dala ugyanis nemcsak a hiphoprajongókat ragadta meg, hanem azokat is, akik addig talán távolról elkerülték a műfajt.

Az áttörés után gyorsan szerződést kapott, és 2016-ban megjelent debütáló albuma, a Stoney, amelynek dallamos hiphopja és közvetlen hangvétele pillanatok alatt a rádiók és a streamingszolgáltatások egyik legnagyobb kedvencévé tette.

Budapest, 2025. augusztus 11. Közönség az amerikai Post Malone rapper, énekes, dalszerző koncertjén a 31. Sziget fesztiválon a Hajógyári-szigeten 2025. augusztus 10-én. MTI/Bodnár Boglárka

Közönség az amerikai Post Malone rapper, énekes, dalszerző koncertjén a 31. Sziget fesztiválon a Hajógyári-szigeten 2025. augusztus 10-én. MTI/Bodnár Boglárka
Budapest, 2025. augusztus 11. Az amerikai Post Malone rapper, énekes, dalszerző koncertje a 31. Sziget fesztiválon a Hajógyári-szigeten 2025. augusztus 10-én. MTI/Bodnár Boglárka
Az amerikai Post Malone rapper, énekes, dalszerző koncertje a Sziget fesztiválon augusztus 10-én. MTI/Bodnár Boglárka

