Már igazi fesztiválhangulat van Esztergomban

Az MCC Feszten 150 kiállító mutatkozik be a következő három napon. Az Ezüst sétányon megtalálhatók a roma tehetség program képviselői, jelen van a rendezvényen a Magyar Diplomáciai Akadémia, a Mindset Pszichológia Iskola, a szomszéd utcában például ott vannak az MCC intézetei. Részt vesz a fesztiválon a Klímapolitikai Intézet is, melynek standjára egy fülesbaglyot is elhoztak – az állatot a bátrabbak meg is simogathatják. Most az egész esztergomi belváros az MCC Fesztről szól: nemcsak a Széchenyi tér, hanem végig a Kis-Duna sétány és a Prímás-sziget is. Utóbbi az egyik esti koncerthelyszín, ahol már délután próbáltak a zenekarok.

A rendezvény megnyitóján Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere szólalt fel elsőként, kiemelve, hogy idén igazi fesztiválidő lesz – tavaly esett az eső, most viszont szikrázó napsütésre lehet számítani. A várható vendégszámot nem becsülte meg, de 2021-ben még csak 12 ezren érkeztek, tavaly viszont már 49 ezren, vagyis szinte megötszöröződött a létszám. A városvezető elmondta még, hogy már készen van a tervezet arról, hogy a következő öt évben is Esztergom adjon otthont az MCC Fesztnek. A megállapodást most készülnek aláírni.

Felszólalt Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője is, aki helyiként elárulta, hogy már egy hete látja a sürgés-forgást a helyszíneken. Azt ajánlotta, hogy a fesztivál látogatói a keresztény kultúra híres helyeit is keressék fel Esztergomban.

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója a megnyitón igyekezett jó néhányat kiemelni abból a rengeteg programból, előadásból, amelynek most otthont ad a város – 300 előadó érkezik, hazai és nemzetközi közéleti, gazdasági, politikai szereplők váltják egymást a színpadon. Ott lesz például Boris Johnson korábbi brit miniszterelnök volt tanácsadója, Dominic Cummings politikai stratégia, vagy a PayPal társalapítója, Peter Thiel. Érdekes programelemnek ígérkezik a hazai meghívottak beszélgetései közül az, amikor Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója Fejes Tamással, a Tankcsapda dobosával lép színpadra, a téma: milyen rugóra jár az üzlet és a rock and roll?.

Nemcsak a közéleti témák és a kerekasztal-beszélgetések ígérkeznek érdekesnek, hanem a zenei, kulturális programok is. Fellép például az R-GO, Ákos, lesz Ismerős Arcok-koncert, játszik a Parno Graszt, lesz roma divatbemutató, és számos neves hazai DJ zenéjét is élvezheti a közönség a csaknem tucatnyi helyszínen.

Az érdeklődőknek azt ajánlják, hogy tájékozódjanak a rendezvény honlapján, ahol minden helyszínt, programot és előadót megtalálnak.