Hajts az eredetire! Sokakat érintő veszélyre figyelmeztetnek – videó

A hamis termékek az élet minden területén jelen vannak, legyen szó ruházati cikkekről, illatszerekről, járműalkatrészekről vagy éppen kerékpárokról. Egy márkás bicikli költséges befektetés, ezzel szemben egy hamisítvány olcsó megoldásnak tűnhet. Aki feltűnően alacsony árú alternatívát keres, könnyen belefuthat egy hamis termékbe – hívja fel sajtóközleményében a figyelmet a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület.

„Ha biztosra szeretnénk menni, forduljunk a hivatalos márkakereskedőkhöz. A legtöbb cég esetében a forgalmazó partnerek fel vannak sorolva a márka hivatalos weboldalán. Ha pedig online vásárolnánk, érdemes megnézni a honlap impresszum adatait, minél kevesebb az információ arról, hogy ki működteti az oldalt, annál gyanúsabb – javasolja Fulajtár Zsófia ügyvéd, a HENT jogérvényesítési munkacsoportjának vezetője hozzátéve: – Ha kizárólag e-mail címet és postafiókot találunk, akkor érdemesebb egy másik oldalt keresni. Az ilyen esetekben ugyanis nem csak a vásárló jár rosszul a silány minőség miatt, hanem sérül a védjegy tulajdonosának hírneve és gazdasági kárt is szenved.”

A silány minőségű, hamis termékek könnyen tönkremennek, így végeredményben jóval költségesebbek, mint az értékálló eredetiek. A hamis biciklik és alkatrészek ráadásul komoly bajt okozhatnak: könnyen válhatunk balesetek részeseivé miattuk. „Az elmúlt három évben közel 3 ezer kerékpáros baleset történt országszerte. Bár a hamisítványokat gyakran nem könnyű felismerni, az ilyen esetek megelőzéséhez hozzátartozik a minőségi termékválasztás” – figyelmeztet Gál Kristóf, r. alezredes, az ORFK szóvivője.

„Legyen az illatszer, ruházati cikk, gyerekjáték, gépjármű- vagy kerékpáralkatrész, ma már gyakorlatilag mindent hamisítanak. Az utánzatok jellemzően olcsón, az eredeti termék árának töredékéért megvásárolhatók, viszont ugyanazt a színvonalat egy utánzat sosem éri el és a felhasznált alapanyagok az egészségre is károsak lehetnek. Az árucikk eredetisége egyben a tartósság és a minőség garanciája is. Mindössze egy év alatt félmillió hamis terméket vont ki a forgalomból a NAV” – magyarázza a Hajts az eredetire! kampányvideóban is megszólaló Kis Péter András, a NAV szóvivője.

A Giro d’Italia nemzetközi kerékpáros körverseny magyarországi, május 6-i indulásának apropóján a Hajts az eredetire! kampány az eredeti biciklik és alkatrészek vásárlásának előnyeire és a hamis termékek hátrányaira és veszélyeire mutat rá, ezzel ösztönzi a minőségi termékek használatát. Hazánkban 2020 óta egyre többen ülnek biciklire, így a kereslet is nőtt az alkatrészek, illetve kerékpárok piacán. Ugyanakkor a vásárlási szokásokban domináns szerepet kapott az online rendelés, ami kedvez a hamisított termékek forgalmának. Ez a tendencia a kerékpárok és alkatrészeik piacára is hatással van.

A Hajts az eredetire! kampány – alább megtekinthető – videójában Rákóczi Ferenc médiaszereplő, műsorvezető kalauzolja végig a nézőket. Miért fontos a hamisított termékek visszaszorítása? Hogyan ismerhetjük fel a hamisítványokat és melyek a balesetmegelőzés legfontosabb szempontjai? Hogyan kapcsolódik a tudatos vásárlás a biztonságosabb kerékpározáshoz? A kampány következő hónapjaiban szakértői riportok, cikkek és interjúk népszerűsítik a biztonságos kerékpáros közlekedést.

A kampány weboldala itt érhető el.

Nyitókép: SZTNH/YouTube