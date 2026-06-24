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Close up of an evidence marker and blood splatter at a crime scene, hand placing more markers in the background.
Nyitókép: Illusztráció (powerofforever/Getty Images)

Rémisztő bűncselekmény rázta meg a Pest közeli falut

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A Pest Vármegyei Főügyészség több ember sérelmére és a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indítványozza annak a nőnek a letartóztatását, aki két idős embert ölt meg Tápiószőlősön.

A Pest Vármegyei Főügyészség azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az ügy gyanúsítottja 2026 áprilisától albérletben lakott egy idős férfinál Tápiószőlősön. Egy júniusi napon a nő rátámadt a férfira, aki a súlyos bántalmazás következtében belehalt a sérüléseibe. A nő a holttestet elásta.

Körülbelül két héttel ezután után a nő egy ugyanabban az utcában élő idős nőhöz ment, akire neheztelt, mert nem engedte meg neki korábban, hogy hozzá költözzön.

A gyanúsított a nőt is olyan súlyosan bántalmazta, hogy a sértett meghalt. A gyanúsított a holttestet egy szőnyegbe csavarta és az ingatlan kamraszerű helyiségébe húzta, majd beköltözött a sértett házába.

A Pest Vármegyei Főügyészség a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyére tekintettel tett indítványt a nő letartóztatásának elrendelésére, melyről a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája csütörtökön dönt – áll a közleményben.

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