Rémisztő bűncselekmény rázta meg a Pest közeli falut

A Pest Vármegyei Főügyészség azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az ügy gyanúsítottja 2026 áprilisától albérletben lakott egy idős férfinál Tápiószőlősön. Egy júniusi napon a nő rátámadt a férfira, aki a súlyos bántalmazás következtében belehalt a sérüléseibe. A nő a holttestet elásta.

Körülbelül két héttel ezután után a nő egy ugyanabban az utcában élő idős nőhöz ment, akire neheztelt, mert nem engedte meg neki korábban, hogy hozzá költözzön.

A gyanúsított a nőt is olyan súlyosan bántalmazta, hogy a sértett meghalt. A gyanúsított a holttestet egy szőnyegbe csavarta és az ingatlan kamraszerű helyiségébe húzta, majd beköltözött a sértett házába.

A Pest Vármegyei Főügyészség a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyére tekintettel tett indítványt a nő letartóztatásának elrendelésére, melyről a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája csütörtökön dönt – áll a közleményben.