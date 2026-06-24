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East Rutherford, United States - June 13: Neymar Jr of Brazil looks on during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Morocco at New York New Jersey Stadium on June 13, 2026 in East Rutherford, United States. (Photo by Tnani Badreddine/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Nyitókép: Tnani Badreddine/DeFodi Images/DeFodi via Getty Image

Ancelotti megszólalt Neymarról és Raphinháról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A brazil válogatott eddigi két csoportmérkőzésén nem lépett pályára Neymar az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságon, de sérülését követően a harmadik fordulóban, Skócia ellen akár már a teljes összecsapást képes lehet végigjátszani.

Erről Carlo Ancelotti, a dél-amerikaiak olasz szövetségi kapitánya nyilatkozott a meccs előtti sajtótájékoztatón.

„Kiváló munkát végzett a héten, teljesen jó a fizikai állapota, kész a játékra. Nagyon örülünk, hogy visszatért, nagyszerű futballista. Csereként a szünetben pályára lépve, de akár kezdőként a teljes meccsen képes lehet játszani” – mondta a szakember. Hozzátette: mindannyian azt szeretnék, ha a 34 éves támadó mihamarabb visszatérne a pályára.

Neymar a szezon sorántöbb sérüléssel bajlódott, a Santosban mindössze 15 tétmérkőzésen lépett pályára, legutóbb május 17-én játszott.

A sérült Raphinhával kapcsolatban Carlo Ancelotti megerősítette, hogy a Barcelona szélsője viszont biztosan nem játszhat szerdán a skótok ellen.

A szakvezető azt azonban nem árulta el, hogy kivel helyettesíti majd a kezdőcsapat egyik alapemberét, aki a második fordulóban rendezett, Haiti ellen 3-0-ra megnyert csoportmeccs első félidejében esett ki a játékból.

A helyére a nemzeti együttesben idén bemutatkozott, 19 éves Rayan állt be, akinek a teljesítményét dicsérte Ancelotti. A tréner a kezdőről név nélkül sejtelmesen annyit közölt: „világos” elképzeléseik vannak Raphinha helyetteséről.

A csoportban Brazília áll az élen négy ponttal, és a hárompontos skótok ellen szerdán (ma) éjfélkor kezdődő találkozón egy döntetlen is elég számára a 32 közé jutáshoz. A négyes másik mérkőzésén a szintén négy ponttal álló marokkóiak Atlantában találkoznak a nulla pontos, s a csoportkör után már biztosan búcsúzó Haitival.

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