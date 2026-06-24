Növekvő adósság és makacs infláció árnyékolja be Szlovákia jövőjét

A Szlovák Nemzeti Bank nem változtatott a korábbi várakozásain: a bruttó hazai termék, vagyis a GDP növekedése idén megállhat a fél százalékos szinten. Peter Kazimír jegybankelnök a nyári gazdasági előrejelzés bemutatóján kifejtette: a külföldi partnerek gyengélkedését eddig sikerült ellensúlyozni az év eleji kedvező belföldi folyamatokkal. Különösen a szlovákiai háztartások ellenálló képessége okozott meglepetést. A lakosság a folyamatban lévő állami költségvetési konszolidáció ellenére sem fogta vissza a kiadásait, ez a fogyasztás azonban a korábbi megtakarítások felélésének számlájára írható.

„Arra számítunk, hogy a tartósan magasabb árak és az általános bizonytalanság végül a vállalatokra és a háztartásokra is rányomja a bélyegét.

Ez elkerülhetetlenül visszafogja majd a fogyasztást és a beruházásokat. A gazdaság számára a következő évek ugyan hozhatnak javulást, de ennek alapvető feltétele a közel-keleti konfliktus rendezése és a világgazdaság nyugodtabb, újabb sokkoktól mentes időszaka” – magyarázta a Szlovák Nemzeti Bank elnöke.

A jegybanki elemzés szerint a magánfogyasztást a magasabb infláció ellenére is a háztartások javuló pénzügyi helyzete és a külső kereslet fogja támogatni. A vállalati beruházások élénkülésére viszont legkorábban csak 2028-ban lehet számítani, mivel a magas kamatkörnyezet és a piaci bizonytalanság hosszú ideig visszatartja a cégeket a fejlesztésektől.

Ami a drágulást illeti: Szlovákiában az infláció idén várhatóan 4 százalék körül alakul. Horváth Mihály, a nemzeti bank vezető közgazdásza hangsúlyozta, hogy a nyersanyagárak tartósan magas szintje miatt a következő években is marad a nyomás. Jövőre elsősorban a drágább energia közvetett hatásai hajthatják feljebb a mutatót. 2028-ban pedig a szabályozott energiaárak emelkedése hozhat újabb sokkot, mivel az állam addigra várhatóan kénytelen lesz teljesen megszüntetni a lakossági rezsitámogatásokat.

Kritikus pont marad az államháztartás helyzete is.

A jegybank előrejelzése szerint a költségvetési hiány idén elérheti a GDP 4,5 százalékát, és újabb szigorítások nélkül a helyzet jövőre még tovább romolhat. Az államadósság idén a GDP 62,5 százalékára duzzad, a tartósan magas hiányok miatt pedig 2028-ra akár a 65 százalékos, kritikus szintet is elérheti.

A szakemberek kiemelték: a kockázatok rendkívül magasak, ezért három alternatív jövőképpel is számolnak. Ha a közel-keleti helyzet gyorsan megnyugszik, a növekedés gyorsabb, az infláció alacsonyabb lehet. Két kedvezőtlenebb forgatókönyv esetén azonban a gazdaság még jobban lefékezhet, és az infláció szélsőséges esetben akár a 7 százalékot is megközelítheti 2028-ban. Horváth Mihály emlékeztetett: a kormányra újabb költségvetési kiigazítások várnak, amelyek minden bizonnyal visszavesznek majd a lakosság életszínvonal-növekedési üteméből.