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Az angol Jude Bellingham (k) gólt lõ a 2026-os labdarúgó-világbajnokság L csoportja elsõ fordulójának Anglia-Horvátország mérkõzésén a dallasi AT&T Stadionban 2026. június 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jeffrey McWhorter

Jude Bellingham: nincs „dráma” az angol csapatban a Ghánával játszott döntetlen után

Infostart / MTI

Hiába voltak mezőnyelőnyben az angolok, nem bírtak a ghánaiak védelmével. Az afrikai ország csapatának felállása az ellenfél szövetségi kapitányát is meglepte.

Jude Bellingham szerint „nincs dráma” az angol labdarúgó-válogatottnál azután, hogy az együttes gól nélküli döntetlent játszott kedden a ghánai csapattal Bostonban a labdarúgó-világbajnokságon.

Az L csoport első fordulójában a horvátokat 4-2-re legyőző szigetországi együttes az afrikaiak ellen hiába futballozott mezőnyfölényben, az meddőnek bizonyult, és az utolsó tíz percig igazán nagy gólhelyzetet sem tudott kialakítani. A hajrában ugyan Nico O’Reillynek volt egy felsőléce, ami után Harry Kane ordító gólhelyzetben a kaput sem találta el, végül maradt a 0-0-s eredmény.

„Elég frusztráló volt az összecsapás, úgy tűnik, a második meccseken továbbra sem megy”

– mondta a mérkőzés után Jude Bellingham arra utalva, hogy nagy tornákon sorozatban negyedik alkalommal ikszeltek le második csoportmeccsükön az angolok, ezek közül ráadásul három találkozó gól nélkül zárult.

„Minden tornán, amin eddig ott voltam, ugyanez volt a helyzet: jól kezdtünk és nyertünk, majd frusztráltak lettünk attól, ahogy az ellenfelünk védekezik. Ebből a szempontból jár a ghánaiaknak az elismerés, amit szerettek volna, azt elérték, nem tudtuk megtörni őket, de van ilyen. Fontos, hogy se mi ne legyünk, se ti ne legyetek negatívak” – mondta angol újságíróknak a Real Madrid támadója.

Bellingham hozzátette, kielemzik majd a találkozót és Panama ellen jobban fognak teljesíteni. „Ne aggódjatok, ne stresszeljetek, nincs dráma. Mindenki maradjon pozitív, továbbra is legyen jó az atmoszféra” – javasolta az angol játékos, aki szerint egyáltalán nem jelenti a világ végét, hogy „csak” négy pontjuk van.

Thomas Tuchel, az angolok német szövetségi kapitányát meglepte a ghánaiak 4-5-1-es felállása, illetve kiemelte, az egyik leginkább fizikális mérkőzés volt az afrikaiak elleni, amit eddig látott a tornán.

„Nagy elszántsággal és fegyelmezetten védekeztek. Nehéz volt megtalálni az üres területeket, amikor meg lett volna egy kevés esélyünk, nem volt szerencsénk” – tette hozzá a tréner.

A ghánaiakat irányító portugál Carlos Queiroz szerint együttesének a 78. percben büntetőt kellett volna kapnia, amikor Ezri Konsa hátulról szerelte – meglátása szerint szabálytalanul – Prince Adut.

„Egyértelmű tizenegyes volt, ha nem piros lap. Nincsenek efelől kétségeink” – mondta a veterán, 73 esztendős tréner. „Azt gondolom, mindent megtettünk, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el. Megvolt a szövetségi kapitányunk terve, mi pedig ezt követtük” – tette hozzá Kwasi Sibo, a ghánai válogatott középpályása.

Az utolsó kör előtt mindkét csapat négy ponttal áll, eggyel megelőzve a a legutóbb bronzérmes horvátokat. Az utolsó körben az angolok Panamával, míg az afrikaiak Horvátországgal találkoznak szombaton.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Jude Bellingham: nincs „dráma” az angol csapatban a Ghánával játszott döntetlen után

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