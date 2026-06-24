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FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 23: Prince Adu #25 of Ghana is challenged by Ezri Konsa #2 of England in the penalty box during the FIFA World Cup 2026 Group L match between England and Ghana at Boston Stadium on June 23, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images)
Nyitókép: Patrick Smith - FIFA

Még az angolok is elismerik: a ghánaiaktól elvettek egy tizenegyest!

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Még az angolok döntő többsége is elismeri: csapatuknak óriási szerencséje volt: a játékvezető elvett a hajrában a ghánaiaktól egy tizenegyest. A BBC honlapján a szavazók – akik között azért természetesen lehetnek ghánaiak is – közel nyolcvanszázalékos többséggel amellett vannak, hogy a játékvezetőnek büntetőt kellett volna ítélnie.

Carlos Queiroz, a ghánaiak portugál szövetségi kapitánya ugyan a televíziós közvetítés alapján felhőtlen boldogsággal ünnepelte a megszerzett egy pontot, sőt kijelentő módban fogalmazott, továbbjutottunk mondta.

Ám a sajtótájékoztatón a Fekete Csillagok szövetségi kapitánya határozottan amellett foglalt állást, hogy az övéinek büntetőt kellett volna kapnia, amikor Ezri Konsa a tizenhatoson belül földre vitte Prince Kwabena Adut a tizenhatoson belül.

A felvételek is azt mutatták, hogy Konsa eltalálta Adut a térdén, és nem ért hozzá a labdához.

„Nem vagyok biztos benne, hogy a VAR még mindig működik a világbajnokságon. Még mindig van VAR? Működik? – mondta nem kevés gúnnyal Queiroz. –„Vannak kétségeim ezzel kapcsolatban, mert egy tizenegyest, amit Ghána javára kellett volna ítélniük, egy tiszta tizenegyest Anglia ellen, nem adtak meg.

Tiszta tizenegyes volt, aztán meg piros lap. Van valakinek kétsége efelől?” Akik látták a meccset, kételkedtek ebben, vagy csak én voltam ott? Elnézést a szarkazmusomért, de ha komolyan mondok ilyeneket, akkor megbüntetnek, szóval remélem, megértik, hogy viccelek.”

A BBC a mérkőzésről tudósító szakértői nagyrészt egyetértettek abban, hogy Konsa és Anglia szerencsés volt, hogy nem adott a játékvezető tizenegyest.

„Azt hiszem, ez tizenegyes – mondta Wayne Rooney, a korábbi legenda a BBC One-on. – Konsa hatalmas kockázatot vállalt. A lábai nincsenek a talajon, amikor berepül, és a játékost éri el, nem a labdát. Véleményem szerint ezt könnyen meg lehetett volna adni.”

Micah Richards, korábbi angol válogatott és a Manchester City korábbi védője hozzátette: „Anglia fölényben játszott, megpróbált gólt szerezni, de továbbra is szükség van a védelemre mögötted. Más nap ez büntető is lehetett volna.”

A BBC felteszi a kérdést, ha az eset ennyire egyértelmű volt, legalább miért nem nézte vissza a VAR. Arra a következtetésre jutott, hogy „a Premier League-ben ez könnyen megtörténhetett volna, de ezen a világbajnokságon a VAR-t egy kicsit másképp használják.”

Hozzátette: Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetőinek vezetője magasabb küszöbértéket szeretne, azon az elven, hogy ha több szerelést engedünk meg a pályán, akkor kevesebb VAR-beavatkozásra van szükség. Ez lehet az oka annak, hogy úgy tűnik, nem volt VAR-felülvizsgálat ebben a konkrét esetben.

Darren Cann, aki játékvezetői asszisztensként működött közre Howard Webb munkáját segítve a 2010-es világbajnokság Spanyolország–Hollandia döntőjében, azon az állásponton van, hogy rossz döntés született.

„Angol szurkolóként örülök, hogy nem ítélték meg – mondta a BBC One-on. – De őszintének kell lennem, szerintem ezt a döntést vissza kellett volna nézni… Konsa egyáltalán nem ér hozzá a labdához, fellöki az ellenfelét. A levegőben van, elvesztette az irányítást, hozzáér a támadóhoz. Nekem ez tizenegyes.”

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Még az angolok is elismerik: a ghánaiaktól elvettek egy tizenegyest!

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