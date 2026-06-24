Még az angolok is elismerik: a ghánaiaktól elvettek egy tizenegyest!

Carlos Queiroz, a ghánaiak portugál szövetségi kapitánya ugyan a televíziós közvetítés alapján felhőtlen boldogsággal ünnepelte a megszerzett egy pontot, sőt kijelentő módban fogalmazott, továbbjutottunk mondta.

Ám a sajtótájékoztatón a Fekete Csillagok szövetségi kapitánya határozottan amellett foglalt állást, hogy az övéinek büntetőt kellett volna kapnia, amikor Ezri Konsa a tizenhatoson belül földre vitte Prince Kwabena Adut a tizenhatoson belül.

A felvételek is azt mutatták, hogy Konsa eltalálta Adut a térdén, és nem ért hozzá a labdához.

Did Ghana deserve a penalty for this??



❌ Ezri Konsa clearly connects with the Ghanaian players knee prior to bringing him down



Looks a penalty to me pic.twitter.com/9vBWUuGeaQ — Lea (@Lea_EFC) June 24, 2026

„Nem vagyok biztos benne, hogy a VAR még mindig működik a világbajnokságon. Még mindig van VAR? Működik? – mondta nem kevés gúnnyal Queiroz. –„Vannak kétségeim ezzel kapcsolatban, mert egy tizenegyest, amit Ghána javára kellett volna ítélniük, egy tiszta tizenegyest Anglia ellen, nem adtak meg.

Tiszta tizenegyes volt, aztán meg piros lap. Van valakinek kétsége efelől?” Akik látták a meccset, kételkedtek ebben, vagy csak én voltam ott? Elnézést a szarkazmusomért, de ha komolyan mondok ilyeneket, akkor megbüntetnek, szóval remélem, megértik, hogy viccelek.”

Ghana head coach Carlos Queiroz blasts the officiating at England 0-0 Ghana citing Jordan Pickford & Ezri Konsa tackles on Prince Adu.



"Is VAR still working in the World Cup. The VAR referee went for coffee. It’s a clear penalty & a red card."



pic.twitter.com/8Ly6ZFCQ8E — Kyama ⚽ (@ElijahKyama_) June 24, 2026

A BBC a mérkőzésről tudósító szakértői nagyrészt egyetértettek abban, hogy Konsa és Anglia szerencsés volt, hogy nem adott a játékvezető tizenegyest.

„Azt hiszem, ez tizenegyes – mondta Wayne Rooney, a korábbi legenda a BBC One-on. – Konsa hatalmas kockázatot vállalt. A lábai nincsenek a talajon, amikor berepül, és a játékost éri el, nem a labdát. Véleményem szerint ezt könnyen meg lehetett volna adni.”

Micah Richards, korábbi angol válogatott és a Manchester City korábbi védője hozzátette: „Anglia fölényben játszott, megpróbált gólt szerezni, de továbbra is szükség van a védelemre mögötted. Más nap ez büntető is lehetett volna.”

A BBC felteszi a kérdést, ha az eset ennyire egyértelmű volt, legalább miért nem nézte vissza a VAR. Arra a következtetésre jutott, hogy „a Premier League-ben ez könnyen megtörténhetett volna, de ezen a világbajnokságon a VAR-t egy kicsit másképp használják.”

Hozzátette: Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetőinek vezetője magasabb küszöbértéket szeretne, azon az elven, hogy ha több szerelést engedünk meg a pályán, akkor kevesebb VAR-beavatkozásra van szükség. Ez lehet az oka annak, hogy úgy tűnik, nem volt VAR-felülvizsgálat ebben a konkrét esetben.

Darren Cann, aki játékvezetői asszisztensként működött közre Howard Webb munkáját segítve a 2010-es világbajnokság Spanyolország–Hollandia döntőjében, azon az állásponton van, hogy rossz döntés született.

„Angol szurkolóként örülök, hogy nem ítélték meg – mondta a BBC One-on. – De őszintének kell lennem, szerintem ezt a döntést vissza kellett volna nézni… Konsa egyáltalán nem ér hozzá a labdához, fellöki az ellenfelét. A levegőben van, elvesztette az irányítást, hozzáér a támadóhoz. Nekem ez tizenegyes.”