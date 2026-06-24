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Didier Deschamps francia szövetségi kapitány a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság nyolcaddöntőjének Franciaország - Belgium mérkőzése előtt a düsseldorfi Merkur Spiel Arénában 2024. július 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Friedemann Vogel

Didier Deschamps családi tragédia miatt hazautazott

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Didier Deschamps édesanyja halála miatt nem lesz jelen a franciák utolsó csoportmérkőzésén, Norvégia ellen.

A Le Parisien arról tudósította olvasóit, hogy „Franciaország világbajnoki szereplése drámai fordulatot vett kedden, június 23-án. Didier Deschamps elvesztette édesanyját, Ginette-et, ahogy azt a Francia Labdarúgó-szövetség délután 3:30-kor (francia idő szerint 21:30-kor) bejelentette: Didier Deschamps nem tud edzéseket vezetni a Norvégia–Franciaország mérkőzés előtt. Pénteken az I. csoport utolsó mérkőzésén sem tud majd a kispadon ülni. A válogatott szövetségi kapitánya mély szomorúsággal értesült édesanyja haláláról ma reggel. Visszatér Franciaországba, hogy részt vegyen a temetésén.”

A Francia Labdarúgó Szövetség (FFF) bejelentette, hogy „Philippe Diallóval, a Francia Labdarúgó-szövetség elnökével egyetértésben, aki jelen volt a francia csapat amerikai világbajnoki táborában, Didier Deschamps a visszatéréséig segítője, Guy Stephan vezeti a válogatottat.”

A Kékek már bejutottak a legjobb 32 közé, függetlenül a norvégok elleni találkozó kimenetelétől, sőt, egy döntetlennel is megnyerik csoportjukat.

A franciák számára a presztízsen túl is fontos lenne a csoportgyőzelem. Így ugyanis – feltéve, hogy eljutnak a döntőig –, „csak” 6200 kilométert kellene utazniuk, míg csoportmásodikként 9800-at. A kevesebb utazás, több regenerálódási időt adna…

Ha azt nézzük, hogy melyik lenne a könnyebb ág, nem könnyű felelni. A papírformát alapul véve a franciák egy csoportharmadikkal játszanának először csoportelsőként, majd egy Németország elleni összecsapás következhet. Utána a következő ellenfél Hollandia, Marokkó vagy Svájc lehetne, az elődöntőben pedig Spanyolország várna a Kékekre.

Lehet ennél rögösebb a másik út? Lehet…

Elefántcsontpart lehetne az első ellenfél, majd Brazília vagy Japán július 5-én. Utána esetleg Anglia vagy Portugália a negyeddöntőben július 11-én, végül Argentína az elődöntőben, július 15-én.

„A Kékek Didier Deschamps-ért akarnak nyerni”

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