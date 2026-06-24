Így tart felénk a 40 fokot hozó anticiklon – videó

Az anticiklon, amely már hosszú idő óta meghatározza Európa döntő részének időjárását, a középpontjával jelenleg Nyugat-Európa felett helyezkedik el – írja a HungaroMet a Facebook-oldalán, hozzátéve: ott már 40 fok fölötti csúcsértékeket is mérnek. ?

A következő napokban az anticiklon középpontjával egyre inkább keletebbre, azaz a Kárpát-medence fölé helyeződik, s áramlásában továbbra is szubtrópusi levegőt szállít.

Ez azt jelenti, hogy

a hétvégére már mindenütt 35 fok felett alakul a maximum, sőt egyre nagyobb területen 40 fok közelében.

A jövő hét elején tetőzhet a kánikula, akkor előfordulhatnak olyan helyek, ahol 40 fok fölé forrósodik a levegő.