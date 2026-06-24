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Sandro Botticelli, Vénusz születése című festménye. Firenze, Uffizzi képtár
Nyitókép: Wikipédia

Elromlott a klíma, nem adnak el jegyet a legendás turistalátványosságra

Infostart / MTI

Az Uffizi-képtárban először korlátozták a belépők számát, majd felfüggesztették a látogatást az elromlott klímaberendezés miatt. Egész Olaszországban brutális a hőség, 17 városban van a legmagasabb szintű riasztás.

légkondicionáló rendszer nem megfelelő működése következtében a képtár egyes termeiben a hőmérséklet elérte a 32 Celsius-fokot, ami a látogatók és a múzeum dolgozói számára is megnehezítették az épületben való tartózkodást.

Megoldásként előszőr a belépések számát próbálták csökkenteni, ami hosszú sorokhoz vezetett a bejáratnál. Sokan lemondtak a látogatásról. Később az Uffizi egész napra felfüggesztette a jegyeladást.

Az Olaszországot is térdre kényszerítő hőhullámban Firenzében mérik a legmagasabb hőmérsékleteket. Az előrejelzések szerint a csaknem 40 Celsius-fok egészen jövő hét elejéig megmaradhat. A városban a legmagasabb fokú hőségriasztás van érvényben.

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Kezdőlap    Külföld    Elromlott a klíma, nem adnak el jegyet a legendás turistalátványosságra

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