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Nyitókép: Pexels.com

Drámai figyelmeztetések a tűzoltóktól és a meteorológiától

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Meghosszabbította és szombaton harmadfokúra emelte a hőségriasztást a tisztifőorvos, ugyanis a következő napokban tartósan extrém melegre kell számítani. Mukics Dániel tűzoltó ezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője szolgált jótanácsokkal. Szerdán egyébként az ország nagy részén hamisítatlan nyári időjárás várható, ami azonban komoly terhelést jelenthet a szervezet számára.

A szokásos egészségügyi tanácsok mellett a legfontosabb, hogy gyerekeket, háziállatokat, szépkorúakat ne hagyjunk a kocsiban, egyetlen egy percre sem – mondta Mukics Dániel. Egy napon parkoló autó ugyanis úgy működik, mint egy üvegház, és pillanatok alatt szauna lesz belőle;

ha félig leengedjük a kocsinak az ablakát, félárnyékban parkolunk, még akkor is életveszélyes helyzet fog kialakulni. Nagyon rövid idő alatt akár 70 Celsius fok is lehet a kocsiban, ami viszont már életveszélyes

– magyarázta, hozzátéve: ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot.

A későbbi felelősségi viták elkerülése érdekében a szóvivő nem javasolja, hogy csak úgy betörjük a kocsinak az ablakát. A legjobb nyilván, hogyha megvárjuk, még egy egyenruhás kiér a helyszínre, legyen ez rendőr, legyen ez tűzoltó, de ha mégis arra kerülne a sor, hogy az 112-es operátor azt javasolja, hogy törjük be a kocsi üvegét, akkor a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget érdemes ilyenkor betörni. „De tényleg a legjobb, hogyha megvárjuk a tűzoltókat, nekik van speciális üvegtörőjük” – fogalmazott.

Mukics Dániel az InfoRádióban egyebek mellett arról is beszélt, hogy

egy „hogy vagy?” telefonhívással is már életet menthetünk

azzal, hogy idős, egyedül élő rokonainkat, barátainkat, szomszédainkat felhívjuk, becsöngetjük hozzájuk. A tűzoltókat már 120 helyszínre riasztották csak a szombati hőségriasztás kezdete óta, magukról életjelet nem adó idősekhez.

(A fenti rész alapjául szolgáló interút Ignáth Márk készítette)

Szerdai figyelmeztetések

A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán többnyire derült vagy gyengén felhős, napos időre számíthatunk. A középső országrészben több gomolyfelhő képződhet, de jelentős csapadék nem valószínű. A déli határvidéken délután egy-egy zápor vagy zivatar kialakulhat. Az északias szél többfelé megélénkülhet.

A délutáni csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között alakul, ezért különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás és a napvédelem. Estére 19–29 fok közé hűl a levegő.

A meteorológiai szolgálat figyelmeztetéseket is kiadott: négy vármegyében elsőfokú riasztás van érvényben zivatarok miatt.

A viharokat 55–70 km/órás széllökések, kisebb jég és intenzív csapadék kísérheti. Emellett 12 vármegyében a magas középhőmérséklet miatt van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.

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