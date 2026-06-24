Drámai figyelmeztetések a tűzoltóktól és a meteorológiától

A szokásos egészségügyi tanácsok mellett a legfontosabb, hogy gyerekeket, háziállatokat, szépkorúakat ne hagyjunk a kocsiban, egyetlen egy percre sem – mondta Mukics Dániel. Egy napon parkoló autó ugyanis úgy működik, mint egy üvegház, és pillanatok alatt szauna lesz belőle;

ha félig leengedjük a kocsinak az ablakát, félárnyékban parkolunk, még akkor is életveszélyes helyzet fog kialakulni. Nagyon rövid idő alatt akár 70 Celsius fok is lehet a kocsiban, ami viszont már életveszélyes

– magyarázta, hozzátéve: ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot.

A későbbi felelősségi viták elkerülése érdekében a szóvivő nem javasolja, hogy csak úgy betörjük a kocsinak az ablakát. A legjobb nyilván, hogyha megvárjuk, még egy egyenruhás kiér a helyszínre, legyen ez rendőr, legyen ez tűzoltó, de ha mégis arra kerülne a sor, hogy az 112-es operátor azt javasolja, hogy törjük be a kocsi üvegét, akkor a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget érdemes ilyenkor betörni. „De tényleg a legjobb, hogyha megvárjuk a tűzoltókat, nekik van speciális üvegtörőjük” – fogalmazott.

Mukics Dániel az InfoRádióban egyebek mellett arról is beszélt, hogy

egy „hogy vagy?” telefonhívással is már életet menthetünk

azzal, hogy idős, egyedül élő rokonainkat, barátainkat, szomszédainkat felhívjuk, becsöngetjük hozzájuk. A tűzoltókat már 120 helyszínre riasztották csak a szombati hőségriasztás kezdete óta, magukról életjelet nem adó idősekhez.

(A fenti rész alapjául szolgáló interút Ignáth Márk készítette)

Szerdai figyelmeztetések

A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán többnyire derült vagy gyengén felhős, napos időre számíthatunk. A középső országrészben több gomolyfelhő képződhet, de jelentős csapadék nem valószínű. A déli határvidéken délután egy-egy zápor vagy zivatar kialakulhat. Az északias szél többfelé megélénkülhet.

A délutáni csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között alakul, ezért különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás és a napvédelem. Estére 19–29 fok közé hűl a levegő.

A meteorológiai szolgálat figyelmeztetéseket is kiadott: négy vármegyében elsőfokú riasztás van érvényben zivatarok miatt.

A viharokat 55–70 km/órás széllökések, kisebb jég és intenzív csapadék kísérheti. Emellett 12 vármegyében a magas középhőmérséklet miatt van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.