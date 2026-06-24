Így kerülnek nyilvánosságra az ügynökakták – itt vannak a részletek

A parlament.hu-n elérhető, "Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról" című javaslat szerint szükséges a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló iratanyag teljes körű felülvizsgálata.

A felülvizsgálat kiterjed az 1990. február 14. előtt keletkezett iratokra, valamint minden olyan, 1990. február 14. előtt keletkezett adatra, amit ezt követően is tároltak, továbbá az 1990. február 14. előtt keletkezett adatok ezt követő irattározási körülményeire.

A felülvizsgálatba a nyilvánosságot, kiváltképpen az e tárgykörrel foglalkozó, tudományos kutatásokat végző szakembereket is be kell vonni - hangsúlyozták, hozzátéve, hogy csak így biztosítható, hogy a felülvizsgálat ténylegesen demokratikus körülmények között történhessen meg és lehetőség nyíljon a teljes körű információs kárpótlás megvalósítására.

A törvénymódosítás létrehozza a Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottságot, amely konkrét javaslatokkal segíti a minősítők felülvizsgálati tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot is tájékoztatja.

A bizottság tizenegy tagból álló testület, amelynek tagjaira nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterek, illetve a kultúráért felelős miniszter tesz javaslatot a kormány részére – fejtették ki.

A szabályozás értelmében a nemzetbiztonsági szolgálatok teljeskörűen beszámolnak a bizottság számára a kezelésükben álló minősített iratokról, mivel csak ennek ismeretében lehet képes a bizottság a minősített adatok köréről tudomást szerezni és azokat felmérni.

Az iratok minősítésének felülvizsgálatával párhuzamosan kerül sor az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI törvény felülvizsgálatára – írták.