Korlátozták az ivóvízhasználatot az egyik kórházban

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház közölte: az elvégzett vízminőség-ellenőrzések során a szakemberek a vízhálózat egyes pontjain olyan „mikrobiológiai eltéréseket” azonosítottak, amelyek indokolttá tették a megelőző intézkedések azonnali bevezetését, amelyek a nyíregyházi gyógyintézmény Cardiovascularis Centrumát (CVC), valamint a sebészeti, a rehabilitációs és a belgyógyászati tömbök épületeit érintik.

„Az érintett területeken a vízhasználatot a vonatkozó előírásoknak megfelelően korlátoztuk, alternatív megoldásokat biztosítottunk, valamint megkezdtük a vízhálózat fertőtlenítését és a szükséges ellenőrző vizsgálatokat”

– írták. Hozzátették: a kórház munkatársai az ilyen helyzetben megkövetelt betegellátási higiénés eljárásokat alkalmazzák, így a betegellátás folyamatos és biztonságos, valamint minden szükséges intézkedést megtesznek a betegek és a hozzátartozók egészsége védelmében.

A bevezetett intézkedések célja a megelőzés, valamint a betegek, hozzátartozók és munkatársak egészségének legmagasabb szintű védelme – írták.

A közlemény kiemelte: a kialakult helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik, együttműködnek a hatóságokkal, és a szükséges beavatkozásokat a hatósági és szakmai előírásoknak megfelelően végzik el.