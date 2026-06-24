ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.2
usd:
313.74
bux:
138853.98
2026. június 24. szerda Iván
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Russia Ukraine Conflict Concept - Russian and Ukrainian Flags overlaying close up Tank track wheels symbolising military hardware, call to action and readiness to fight
Nyitókép: Getty Images / Craig Hastings

Ukrajna: „már mi teszünk szívességet a tűzszünettel Oroszországnak”

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Ukrajna türelme nem véges és visszavonhatja tűzszüneti ajánlatát, ha nincs lényegi nemzetközi nyomás a háború leállítására – közölte a kijevi kormány megbízottja. Közben az amerikai kormányzat egyik tagja „az európaiak szellemi fogyatékos gyerekének” nevezte Zelenszkij ukrán elnököt.

A háborús hírek alapján Ukrajna az utóbbi hetekben különösen eredményesen szorongatja Oroszországot: Moszkvában egy olajfinomítót ért látványos támadás és az orosz fővárosban az autósoknak több benzinkútnál is próbálkozniuk kell, mire tankolni tudnak. A polgári infrastruktúra mellett katonai célpontokra is lesújtottak.

Az ukránok állításuk szerint leromboltak egy, a Krímbe vezető fontos vasúti hidat, és szerdára virradóra három csapással megszakították Szevasztopol város, a fekete-tengeri orosz flotta bázisának áramellátását. Ezen kívül megakasztották a félsziget üzemanyaggal való ellátását, aminek nyomán az orosz hatóságok benzin-fejadagot vezettek be. Brjanszk, Kurszk és Kurgan kormányzóságokban is korlátozták az üzemanyag-eladásokat.

Panaszkodnak az orosz független benzinkutasok, akik a piac 40 százalékát adják, hogy a nagy cégek, például a Rosznyefty immár nem teszik hozzáférhetővé számukra a benzint és a gázolajat és azt saját állomásaikon adják el.

Az ukrán sikerekkel szemben az oroszok azt tudják felmutatni, hogy egyes nyugati médiumok szerint is behatoltak a Donbász még ukrán kézen lévő egyik erőd-városába, Kosztantinivkába – viszont nem ellenőrzik azt.

Az orosz média szerint az ukránok a Krímben az orosz drónelhárító egységek katonáira is vadásznak, azzal a módszerrel, hogy dróntámadást indítanak majd, amikor az oroszok tüzet nyitnak a szerkezetre, az ukránok lecsapnak az úgynevezett mobil tüzelő egységekre.

Ukrajna fokozódó magabiztossága jeleként Andrij Melnik, Ukrajna ENSZ-nagykövete figyelmeztetett: Kijev „átgondolhatja jelenlegi tűzszüneti ajánlatát”, ha nincs lényegi nemzetközi nyomás a háború leállítására, „mert nem végtelen a türelmünk”.

A küldött szerint Ukrajna még nyitott az Oroszországgal való közvetlen tárgyalásokra és hogy ajánlata – tűzszünet kihirdetése a jelenlegi frontvonalon – már így is komoly engedmény. Ha a Biztonsági Tanács továbbra is a „kivárunk, meglátjuk” hozzáállást választja, akkor „nem zárhatom ki, hogy Ukrajna módosítja ajánlatát” – mondta.

Moszkvában, az Állami Dumában közben haragot váltott ki a Szevasztopol elleni, több, mint 300 drónnal végrehajtott ukrán akció. A Nyugat által keményen szankcionált Mihail Seremet képviselő (aki a Krímben született, szolgált az ukrán hadseregben és aktív politikai szerepet játszott a félsziget elcsatolása előtti időszakban) azzal fenyegetőzött, hogy „válaszul visszaküldik Ukrajnát a 17. századba”. „Nincs kétség, hogy monoton és szisztematikus módon folytatódni fog az ukrán energetikai rendszer lerombolása” – mondta egy interjúban.

Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő közben nem túl sokatmondóan közölte: a védelmi minisztérium és más szervek 24 órában dolgoznak azon, hogy „minimalizálják az ukrán fegyveres erők, polgári objektumokat érő csapásainak következményeit”. Szerinte Ukrajna „nyilvánvaló náci természete miatt csapkod polgári létesítményekre”.

Vlagyimir Putyin elnök pedig úgy fogalmazott – a háború helyett használt hivatalos kifejezéssel élve – , hogy „Ukrajna terrorcselekményei csak fokozzák az orosz katonák eltökéltségét a Különleges Katonai Művelet feladatainak végrehajtására”.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Ukrajna: „már mi teszünk szívességet a tűzszünettel Oroszországnak”

oroszország

volodimir zelenszkij

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajna: „már mi teszünk szívességet a tűzszünettel Oroszországnak”

Ukrajna: „már mi teszünk szívességet a tűzszünettel Oroszországnak”

Ukrajna türelme nem véges és visszavonhatja tűzszüneti ajánlatát, ha nincs lényegi nemzetközi nyomás a háború leállítására – közölte a kijevi kormány megbízottja. Ukrajna úgy érzi, egyre jobban állnak a fronton, a tömeges dróntámadásoknak köszönhetően. Közben az amerikai kormányzat egyik tagja „az európaiak szellemi fogyatékos gyerekének” nevezte Zelenszkij ukrán elnököt.
 

Bendarzsevszkij Anton: az orosz lakosság jó része most érezte meg, hogy országa pusztító háborút vív

Vlagyimir Putyin terítette kártyáit Ukrajna ügyében

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.26. péntek, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: napirenden az ügynökakták megnyitása, folytatódik a Fidesz-közeli média leépítése

Tisza-kormány: napirenden az ügynökakták megnyitása, folytatódik a Fidesz-közeli média leépítése

A kormány benyújtotta az ügynökakták megnyitását és a méltányossági gyógyszertámogatások rendszerének átalakítását célzó törvényjavaslatokat, amelyeket jövő héten már meg is tárgyalhat a parlament egy újabb rendkívüli ülés keretében. Eközben szállingóznak a hírek a Fideszhez köthető médiánál történő elbocsátásokról, a Mandinernél 60 embert bocsátottak el, valamint a soproni fideszes önkormányzat hetilapja is megszűnik. A nyilvánosságot emellett a "Tisztítótűz-művelet" köti le, amelynek egyik legnagyobb port kavaró eleme a képviselői mandátum 12 éves korlátozása lenne.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli kedvezmény Balatonnál: ingyen utazhatnak a gyerekek, ha náluk van ez a különleges okmány

Rendkívüli kedvezmény Balatonnál: ingyen utazhatnak a gyerekek, ha náluk van ez a különleges okmány

Sokan nem is tudnak róla, pedig idén nyáron is él a népszerű kedvezmény: a 6-11 éves gyerekek korlátlanul ingyen hajózhatnak a Balatonon.

BBC
Business Sport Travel Science
Power outages hit France as record heatwave set to peak

Power outages hit France as record heatwave set to peak

About 68,000 homes in Brittany have been affected, with electricity unlikely to be fully restored until Wednesday night.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 24. 11:46
Iráni alku? Teljesen ellentétesek az álláspontok az atomellenőrzésről
2026. június 24. 08:57
V4-csúcs: bizonyos témák szándékosan nem kaptak teret
×
×