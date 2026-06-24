„Jó buli volt” – megreptették Luka Modricot

A 41 éves középpályás ötödik vb-jén szerepel és a futballtörténelem ötödik játékosa lett, aki elérte a 200 válogatottságot. A jubileumi szereplést a lefújás után társai alaposan megünnepelték még a pályán, ahol mindannyian fekete pólót vettek fel, melyen Modric látható, alatta a szöveg: „végtelen örökség”. A legendás futballista egy külön mezt is kapott az ünnepi alkalomból, majd csapattársai a levegőbe dobálva éltették.

„Jó buli volt, a srácok igazán elengedték magukat” – mondta Luka Modric.

„Boldog vagyok és büszke erre a fantasztikus számra, de sokkal jobban örülök a győzelmünknek, amit nehezen harcoltunk ki, de megérdemeltünk.”

Zlatko Dalic szövetségi kapitány arról beszélt, hogy Modric talán kissé megilletődött a nagy felhajtás miatt, de megérdemli az ünneplést.

„Nagyon valószínű, hogy Luka nem igazán akart ilyen ünneplést. Ő nem ilyen típus, de örülök, hogy meg tudtuk ünnepelni és győzelemmel ajándékoztuk meg” – jegyezte meg a szakvezető. „Örülnünk kell annak, hogy a csapatunkban van. Minden idők legjobb horvát labdarúgójaként vonul majd be a történelembe.”

A horvátok az angoloktól elszenvedett 4–2-es vereség után győzelmi kényszerben léptek pályára Panama ellen és az 1–0-s sikerrel a továbbjutás szempontjából fontos pontokat szereztek. A zárókörben a csoportéllovas angolokhoz hasonlóan négy ponttal álló Ghánával találkoznak majd.