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A horvát Luka Modric (k) 200. válogatott meccsét ünnepeli a csapattársaival a 2026-os labdarúgó-világbajnokság K csoportja második fordulójának Horvátország-Panama mérkõzése után a Toronto Stadionban 2026. június 23-án. Horvátország 1-0-ra gyõzött.
Nyitókép: Eduardo Lima

„Jó buli volt” – megreptették Luka Modricot

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Luka Modric büszke arra, hogy kétszázadik alkalommal lépett pályára a horvát labdarúgó-válogatottban, annak viszont még jobban örül, hogy csapatával 1–0-ra győzni tudtak Panama ellen a világbajnokság L csoportjának második fordulójában.

A 41 éves középpályás ötödik vb-jén szerepel és a futballtörténelem ötödik játékosa lett, aki elérte a 200 válogatottságot. A jubileumi szereplést a lefújás után társai alaposan megünnepelték még a pályán, ahol mindannyian fekete pólót vettek fel, melyen Modric látható, alatta a szöveg: „végtelen örökség”. A legendás futballista egy külön mezt is kapott az ünnepi alkalomból, majd csapattársai a levegőbe dobálva éltették.

„Jó buli volt, a srácok igazán elengedték magukat” – mondta Luka Modric.

„Boldog vagyok és büszke erre a fantasztikus számra, de sokkal jobban örülök a győzelmünknek, amit nehezen harcoltunk ki, de megérdemeltünk.”

Zlatko Dalic szövetségi kapitány arról beszélt, hogy Modric talán kissé megilletődött a nagy felhajtás miatt, de megérdemli az ünneplést.

„Nagyon valószínű, hogy Luka nem igazán akart ilyen ünneplést. Ő nem ilyen típus, de örülök, hogy meg tudtuk ünnepelni és győzelemmel ajándékoztuk meg” – jegyezte meg a szakvezető. „Örülnünk kell annak, hogy a csapatunkban van. Minden idők legjobb horvát labdarúgójaként vonul majd be a történelembe.”

A horvátok az angoloktól elszenvedett 4–2-es vereség után győzelmi kényszerben léptek pályára Panama ellen és az 1–0-s sikerrel a továbbjutás szempontjából fontos pontokat szereztek. A zárókörben a csoportéllovas angolokhoz hasonlóan négy ponttal álló Ghánával találkoznak majd.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    „Jó buli volt” – megreptették Luka Modricot

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