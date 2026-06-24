Országos razzia: célkeresztben az edzőtermek

Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok célja nem csupán a helytelen szerződéses gyakorlatok feltárása, hanem a tisztességes és átlátható piaci működés elősegítése is. A vizsgálat eredményei hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fogyasztók a jövőben egyértelműbb, kiegyensúlyozottabb és biztonságosabb szerződési feltételek mellett vehessék igénybe a sport- és fitneszszolgáltatásokat.

Az edzőtermek általános szerződési feltételeinek vizsgálatára eddig nem került sor. Az innovatív ellenőrzés során a hatóság kiemelten vizsgálja azokat a feltételeket, amelyek esetében felmerülhet a tisztességtelenség gyanúja.