Nagy változás Buda közlekedésében, jövő tavaszig tart majd

A tájékoztatás szerint június 24-től a Budafoki útra déli irányban az Október huszonharmadika utcától csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfy utca közötti szakaszt déli irányban csak a BKK járatai és a kerékpárosok használhatják.

A forgalmi rend várhatóan 2027 tavaszáig érvényben maradó változását azzal indokolták, hogy a Déli Körvasút építéséhez kapcsolódó májusi ütemváltás miatt a Budafoki úton, a vasúti aluljáró alatt megfeleződött a közúti kapacitás, ezért a forgalom irányonként egy sávon haladhat. A déli irányban közlekedő 33-as és 133E autóbuszok menetideje emiatt csúcsidőben 6-10 perccel is megnőtt.

Az autóval közlekedőknek kerülő útvonalként a Bogdánfy utcát javasolják, ahol továbbra is két forgalmi sáv áll rendelkezésre.

Az északi irányú forgalmi rend nem változik – jelezte a BKK.