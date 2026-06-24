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Road barrier at the road construction
Nyitókép: majorosl/Getty Images

Nagy változás Buda közlekedésében, jövő tavaszig tart majd

Infostart / MTI

Ideiglenes forgalmi rendet vezetnek be szerdától a Budafoki úton a dél-Buda felé közlekedő buszok haladásának segítésére – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A tájékoztatás szerint június 24-től a Budafoki útra déli irányban az Október huszonharmadika utcától csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfy utca közötti szakaszt déli irányban csak a BKK járatai és a kerékpárosok használhatják.

A forgalmi rend várhatóan 2027 tavaszáig érvényben maradó változását azzal indokolták, hogy a Déli Körvasút építéséhez kapcsolódó májusi ütemváltás miatt a Budafoki úton, a vasúti aluljáró alatt megfeleződött a közúti kapacitás, ezért a forgalom irányonként egy sávon haladhat. A déli irányban közlekedő 33-as és 133E autóbuszok menetideje emiatt csúcsidőben 6-10 perccel is megnőtt.

Az autóval közlekedőknek kerülő útvonalként a Bogdánfy utcát javasolják, ahol továbbra is két forgalmi sáv áll rendelkezésre.

Az északi irányú forgalmi rend nem változik – jelezte a BKK.

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Kezdőlap    Belföld    Nagy változás Buda közlekedésében, jövő tavaszig tart majd

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